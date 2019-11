Mediji: Tri razloga zbog kojih Amerikanci pojačavaju pritisak na Srbiju

Zabrinutost zbog postavljanja i nabavke ruskog naoružanja, loši potezi EU, posebno zbog odbijanja da se odredi datum početka pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, i sukob između Stejt departmenta, koji predstavlja Metju Palmer i Bele kuće, koju predstavlja Ričard Grenel, tri su razloga zbog kojih SAD pritiskaju Srbiju, piše sutrašnji Blic.

Palmerov najveći problem je Grenel. Sada je to praktično nadmetanje između njih dvojice, odnosno između administracije – Stejt departmenta koji predstavlja on, i Bele kuće, to jest Grenela, koji je Trampov čovek, ko će više uraditi po pitanju Kosova, kaže za Blic izvor iz diplomatskih krugova u Vašingtonu.

Upozorava, navodi list, da se pritisci na Srbiju tek mogu očekivati.

Promenu kursa i pojačani pritisak možemo videti u poslednjih nekoliko nedelja, što se poklopilo sa Grenelovim imenovanjem, a potom i sa njegovom prvom zvaničnom posetom ovom regionu. Palmer je, uprkos tome što je u javnosti izgledalo drugačije, teško podneo kad je Tramp imenovao Grenela i sada se takmiči sa njim ko će da bude rigorozniji, kaže sagovornik lista.

Blic piše da iz izvora u Berlinu saznaje da ambasador Grenel planira da pozove predsednika Aleksandra Vučića da sluša obraćanje američkog državnog sekretara Majka Pompea ove nedelje u Berlinu, na forimu posvećenom miru i stabilnosti.

List napominje da nije svejedno Amerikancima kada čitaju o tome da Srbija planira da nabavi moćne S-300 ili S-400 iz Rusije i podseća da je Palmer, pored ostalog, istakao da su „SAD zabrinute zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji“.

Njegove neuobičajeno oštre izjave, ili bolje rečeno pretnje, iznenadile su deo srpske javnosti, ali samo onaj koji slabo poznaje unutrašnje odnose unutar američke administracije, odnosno probleme na relaciji Stejt depratment – Bela kuća, navodi list.

Novosti: Palmer pojača pritisak na Beograd

Oko Srbije se steže obruč novih pritisaka, ucena, pa čak i pretnji sankcijama, a sve sa ciljem da naša zemlja prizna nezavisnost lažne države, pišu Novosti.

Ovako sagovornici lista tumače pokušaj specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Metjua Palmera, lansiran u Prištini, da Srbiji, paradoksalno, u zamenu za priznanje Kosova kao „šargarapu“ ponudi ulazak u EU, čija su vrata za prijem novih članica na neodređeno vreme zatvorena.

Američki zvaničnik, piše list, ide korak dalje, zapretivši sankcijama ukoliko Srbija nabavi moće ruske sisteme S-400.

Da li su oštre poruke Palmera, kojeg je imenova Stejt department, samo eho stavova američke „duboke države“ u kojoj su i dalje uticajni pokrovitelji kosovske nezavisnostu, biće jasnije nakon susreta Vučića sa Ričardom Grenelom, specijalnim izaslanikom predsednika Donalda Trampa. Do tog susreta, kako je najavio Vučić, trebalo bi uskoro da dođe, navodi list.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da Palmer pokušava da stegne obruč oko Srbije, ali misli da će se ispostaviti da je to stezanje bilo samo pozersko.

Važno je što između Palmera i Grenela svakako postoje različite ideje u vezi sa KiM. Ne očekujem da će Tramp vršiti veliki pritisak na Srbiju, rekao je on.

Diplomara Zoran Milivojević u nastupu Palmera u Prištini vidi težnje u Vašingtonu da se što pre zatvori kosovsko pitanje.

Prema tome kako je Palmer, govorio treba računati na to da će Amerika imati razumevanje za maksimalističke zahteve Prištine, što našu zemlju dovodi u delikatnu situaciju. Ozbilje su i Palmerove pretnje stopiranjem članstva u EU, jer nagoveštavaju da bi to moglo da postane značajan deo politike SAD, koja može preko određenih mehanizama da utiče na Brisel, rekao je on.

Kurir: Srbija neće trpeti poniženja, Palmer povlači ultimatum?

Iako je američki zvaničnik Metju Palmer u Prištini poručio da Srbija ne može u EU, ako ne prizna nezavisnost Kosova, nije isključeno da će u ponedeljak u Beogradu pokušati da ublaži stav, piše Kurir.

Do preokreta bi, objašnjavaju sagovornici lista, moglo da dođe pošto je na Palmerove pretnje usledio oštar odgovor predsednika Aleksandra Vučića da Srbija neće trpeti poniženja i da su na taj način pregovori praktično obesmišljeni.

A Palmerov zadatak je, ističu, da obnovi dijalog, a ne da ga blokira.

Bivši šef diplomatije SRJ Vladišlav Jovanović očekuje da Palmer u ponedeljak u Beogradu razjasni odakle takav ultimativni stav SAD i onda da se vidi ima li šanse za obnovu dijaloga.

Pretpostavljam da će u razgovoru sa Vučićem da bira blaže reči ili čak povuče ono što je rekao u Prištini, kako bi umirio naše nezadovoljstvo. Nije isključeno da promeni ploču. Morao bi da to uradi, ako hoće nastavak dijaloga. Ne možete ucenama da vodite dijalog, rekao je Jovanović.

Obrazlaže da je posao Palmera da ima elastičan pristup, a ne da preseca kategoričkim stavovima.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da cinično deluje kada neko Srbiju uslovljava prijemom u EU, bilo da se radi o KiM ili nekom drugom problemu, jer već dve decenije traja priča o evrointegracijama, koje su, čini se, sve dalje.

Zato jeste smešno kada to rade SAD, koje su u sukobu sa EU i obesmišljavaju je. Jeftina tragikomedija je ta predstava u kojoj SAD podržavaju Britaniju da izađe iz EU, dok Srbiju uslovljavaju prijemom u Uniju, ako se odreknemo KiM. rekao je on.

U tom smislu, kazao je Anđelković, Vučićeva reakcija je iskrena i hrabra i trebalo bi i na sastanku da ostane pri stavu da Srbije ne želi da trpi poniženja.

(Tanjug)