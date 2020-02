Mićunović (DS): Opozicija koja bojkotuje izbore treba da uradi nešto konkretno

Bivši predsednik Demokratske stranke (DS) i poslanik u Skupštini Srbije Dragoljub Mićunović ocenio je danas da opozicioni blok okupljen oko ideje bojkota predstojećih izbora treba da uradi nešto konkretno, a ne samo da priča „ovo ili ono“.

„Postoji 50 odsto ljudi koji brinu kako da prežive, postoje ljudi zaposleni u ‘radnim zatvorima’ – eksploatisani. I, o njima niko ne vodi računa“, izjavio je Mićunović za TV N1.

Komentarišući njegov odnos sa rukovodstvom Demokratske stranke, od kojeg ima drugačije stavove, Mićunović je kazao da smatra da im on nije potreban i nadovezao se na uvrede koje mu je uputio lider Dveri Boško Obradović.

„Ne možete da se rugate nečijoj biografiji. Bio sam protiv svih diktatora, od Hitlera, protiv kojeg sam se borio u partizanima, preko Josipa Broza koji me je terao u koncetracioni logor pa do Slobodana Miloševića. Šta je trebalo da mi urade? I sad mi on (Obradović) kaže da sam ja lažni disident. On je neki oslobodilac, on će da me oslobodi“, upitao je Mićunović.

Govoreći o ujedinjavanju DS-a, Mićunović je rekao da je predlagao da se inicijatori tog procesa vrate u stranku, ali da njima to nije odgovaralo zbog zaduženosti DS, te im više odgovara „neki labav savez“.

„Ne znam šta će biti, ne učestvujem u tome. Pokušavao sam, predlagao sam da se svi vrate u DS, ali se onda pojavilo pitanje novca. Stranka je ostala u dugovima. Ja sam tražio da se izveštaji prikažu i da se dugovanja saniraju, ali je to odmah ućutkivano“, kazao je on.

Dodao je da su za to stanje odgovorni bivši predsednici stranke, te bi bilo potrebno pokriti dugove da bi se ujedinili.

Odgovarajući na pitanje da li smatra da DS može da povrati snagu i poverenje gradjana iz 2012. godine i pre, on je kazao da bi voleo da to može da kaže, ali da smatra da to nije moguće.

