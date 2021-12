Milivojević za N1: Vučić govorio o stvarima koje nisu u njegovoj ustavnoj nadležnosti

Politikolog Cvijetin Milivojević rekao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas na godišnjoj konferenciji govorio o mnogim stvarima, a da one „nisu u njegovoj ustavnoj nadležnosti“.

Milivojević je za televiziju N1 ocenio da je Vučić „toga svestan. On je govorio danas o mnogim stvarima. Sve to nije u njegovoj ustavnoj nadležnosti, on je toga svestan, zato je ta pres konferencija izgledala tako okruglo pa na ćoše“.

Prema njegovim rečima, onih 300.000 dinara za prvo dete zvuči lepo, „a ovo ostalo ne razume ni gospodin Vučić, a on je stručnjak za pravo“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.