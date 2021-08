Mirović: Stefanović snosi odgovornost za postupanje svojih saradnika u slučaju s klanom Belivuk

Predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović izjavio je danas da je „veoma jasno“ da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) napravilo propuste u slučaju sa klanom Veljka Belivuka i da, kao tadašnji ministar, Nebojša Stefanović „snosi odgovornost za postupanje svojih saradnika“.

„Veoma je jasno da je MUP u proteklom periodu načinio brojne propuste. Sasvim sigurno da Nebojša Stefanović kao ministar unutrašnjih poslova snosi odgovornost za postupanje svojih saradnika“, rekao je Mirović za Večernje novosti.

Mirović je istakao da se radi o pojedincima iz MUP-a, a podelio ih je u tri gurpe – one koji su bili u direktnom kontaktu sa klanom, one koji su ćutali i one koji su, prema njegovim rečima, „nesposobni“.

„Za mene je glavno pitanje da li smo kao država sposobni da prvu grupu procesuiramo. Potom, da drugu grupu, u skladu sa zakonom, udaljimo iz MUP, a da treća grupa snosi sankcije, u smislu da se jasno kaže da su nešto morali preduzimati, a da to nisu preduzimali iz neznanja, nesposobnosti, ili elementarne neodgovornosti“, istakao je Mirović.

(Beta)

