Mogerini: Dok su takse na snazi ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini izjavila je danas da dok god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidi uslove za obnavljanje dijaloga Prištine i Beograda na najvišem nivou.

Mogerini je za Radio Slobodna Evropa na samitu o Zapadnom Balkanu u Poznanju rekla da uprkos upornosti Vlade Kosova da ne odustane od taksi od 100 odsto uvedenih novembra prošle godine na proizvode iz Srbije i BiH, veruje da dijalog Kosova i Srbije i dalje ima šansu.

Ona je rekla da još veruje da je dogovor moguć i da je blizu, kao i da obe strane razumeju da je dostizanje sporazuma o punoj normalizaciji odnosa poželjno za gradjane i na jednoj i na drugoj strani, i to da se postigne pravno obavezujući sporazum o svim aspektima problema koje su i dalje na stolu.

„Ako me pitate da li je verovatno da će se to dogoditi u naredna dva do tri meseca, reći ću vam da dokle god su na snazi takse koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ne vidim uslove za obnavljanje dijaloga na najvišem nivou. Verujem da je to šteta, zato što sam zaista videla elemente potrebne za punu normalizaciju i postizanje pravno obavezujućeg sporazuma“, rekla je Federika Mogerini.

Upitana da li je o povlačenju taksi na robu iz Srbije i BiH razgovarala sa kosovskim premijerom Ramušom Haradinajem, Mogerini je rekla da su ona lično, i lideri država članica Evropske unije na tome radili i diskutovali sa njim u poslednjih sedam meseci.

„I nismo videli nikakav pomak. Verujem da je u interesu gradjana Kosova i celog regiona da te takse budu povučene, napuštene, suspendovane. I da se stvari vrate na pregovarački sto. Zato što status-kvo zaista nije održiv i perspektiva Kosova u regionu, kao i po pitanju napretka ka Evropskoj uniji je vezana za dijalog“, rekla je Mogerini.

Govoreći o skupu u Poznanju u Poljskoj, medjunarodne inicijative za praćenje evrointegracija država Zapadnog Balkana, Mogerini je rekla da je cilj pre svega obnoviti posvećenost svih učesnika Berlinskog procesa Zapadnom Balkanu.

„Govorimo o ekonomskoj saradnji, investicijama, povezivanju, digitalizaciji, transportu. Postoji spremnost za privredne investicije, ali i politička volja za uspostavljanjem konkretnih projekata u interesu gradjana. Ali, dozvolite mi da podvučem, ovo nije zamena za perspektivu proširenja. Državama regije, svima njima, potrebno je da znaju njihova budućnost može biti u Evropskoj uniji ukoliko se proces dobro odvija“, dodala je ona.

Povodom različitih stavova evropskih zvaničnika o daljem proširenju EU, i na pitanje o kredibilnosti skupa u Poznanju u tom kontekstu, Mogerini je rekla da veruje da samit mora biti kredibilan i da će biti velika greška ukoliko članice Evropske unije ne donesu odluku, posebno o otvaranju pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom u oktobru.

(Beta)