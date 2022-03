NADA: Otvorićemo pitanje državnog uredjenja

Srpska koalicija NADA saopštila je da će otvoriti pitanje državnog uredjenja Srbije, odnosno da li će i oblik vladavine biti republika ili monarhija.

Kako su saopštili iz koalicije koju čini POKS, DSS i 25 udruženja gradjana, to opredeljenje je potvrdjeno i na sastanku sa predsednikom Krunskog saveta, Dragomirom Acovićem.

„Sa velikim zadovoljstvom i velikom čašću potvrdili smo jednu od naših najvažnijih tačaka, a to je da ćemo u dogledno vreme otvoriti pitanje koje predstavlja istovremeno dug prema našoj istoriji, a to je pitanje srpske krune, jer se Srbija tokom čitave svoje istorije razvijala pod njom, od 1217. godine do 29. novembra 1945. godine, kad je ukinuta nedemokratski i protivpravno“, izjavio je kandidat za predsednika Srbije ispred Srpske koalicije NADA Miloš Jovanović.

On je dodao da se ne može zaobići suštinsko pitanje državnog uredjenja, odnosno srpske krune koja je već sada na nacionalnoj zastavi Srbije, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

