Najnovije istraživanje: Polovina Srba doživljava Crnu Goru kao svoju zemlju

Građani Srbije Crnoj Gori u najvećoj meri zameraju odnos prema KiM i prema Srbima u Crnoj Gori i smatraju da je politika Mila Đukanovića najodgovornija za novonostale tenzije u odnosima dve zemlje, pokazalo je najnovije istraživanje agencije „Faktor plus“.

Istraživanje, koje prenosi „Blic“, pokazalo je da čak 44 odsto ispitanika Crnu Goru doživljava kao sopstvenu zemlju, 36 odsto je reklo da je reč o prijateljskoj susednoj zemlji, 15 odsto je ravnodušno, dok samo pet odsto vidi tu državu kao neprijateljsku. Većina ispitanika smatra i da neće doći do eskalacije sukoba između dve države.

Na pitanje šta su najveći uzroci problema u odnosima Srbije i Crne Gore, 44 odsto ispitanika navelo je da je to zvanična politika Crne Gore, 27 odsto da je reč o borbi velikih sila za uticaj na Balkanu, 16 odsto misli da je politika Srbije najodgovornija za tenzije, dok 13 odsto nema odgovor.

Upitani šta najviše zameraju Crnoj Gori u politici prema Srbiji, 68 ispitanika navelo je da je to odnos prema KiM, 30 odsto da je to odnos prema Srbima u Crnoj Gori, 23 odsto da je to pozitivan odnos prema NATO, 21 odsto da je to negativan odnos prema Rusiji, 7 odsto da je to odnos prema EU, a 12 odsto je navelo nešto drugo.

Vladimir Pejić iz agencije „Faktor plus“ rekao je za „Blic“ da je ljutnja građana uglavnom usmerena prema političkim elitama.

„Ljutnja naših građana odnosi se na crnogorske vlasti, ali znatan procenat misli da se upravo u susednoj Crnoj Gori ukrštaju interesi velikih sila. Iako u pitanju nije navedeno o kojim zemljama se radi, jasno je da su s jedne strane NATO i SAD, a na drugoj Rusija. To su glavni uzroci narastanja tenzija po mišljenju ispitanika“, naveo je Pejić.

Manji procenat je onih koji krivca vide u politici Srbije, dodao je on.

Pejić ne vidi da su poslednja dešavanja u vezi sa crnogorskim Zakonom o veroispovesti uznemirila građane.

Istraživanje je, naime, pokazalo da je nešto manje od polovine ispitanika reklo je da ne očekuje eskalaciju i da će odnosi polako biti konkretniji, 37 odsto ne zna, 20 procenata smatra da će do eskalacije doći, ali verbalne, dok samo tri procenata očekuje eskalaciju, čak i oružane sukobe.

Na pitanje šta bi Srbija trebalo da radi u krizi sa Crnom Gorom, čak 80 odsto u zbiru (tri ponuđena odgovora) smatra da treba izbegavati provokacije – 38 odsto kaže da ne treba da odgovaramo bez obzira na provokacije, 24 odsto navodi da treba da imamo znatno pomirljiviji ton, 18 odsto „da stalno podsećamo na neosnovanost poteza Crne Gore i da izbegavamo sukobe i zaoštravanje krize“.

S druge strane, 20 procenata ispitanih je za to da naš drzavni vrh „odgovori istom merom, možda čak i jače“.

(Tanjug)