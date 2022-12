Narodna stranka: Ima li odgovornosti Ministra Saobraćaja za eko-akcident kod Pirota

Poslanica Narodne stranke Marina Lipovac Tanasković ocenila je danas da je preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ odgovorno za iskakanje iz šina i prevrtanje vagona-cisterne u Pirotu.

Lipovac Tanasković je u saopštenju navela da je bezbednost na železnici dodatno ugrožena, jer su ukinuta radna mesta čuvara pruge, koji su kontrolisali stanje šina svakog dana.

„Radnici ‘Infrastrukture Železnice Srbije’ su podizvodjači kod svih radova koje izvode remonteri, tako da je to još jedan od razloga da redovnog održavanja nema, da je broj radnika smanjen i daleko ispod minimalnog broja, da nema saradnje železničkih preduzeća u Srbiji koja mora da postoji i koja je delimično propisana zakonom, a sve to dovodi do ugrožavanja bezbednosti“, navela je ona.

Poslanica je upitala ministra gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića da li će to preduzeće snositi neke posledice zbog nesreće koja se desila.

U nedelju, 25 decembra, na magistralnoj pruzi Niš – Dimitrovgrad, četvoro kola natovarenih amonijakom u sastavu teretnog voza 45010 „Srbija kargo“, prevrnula su se izmedju stanice Pirot i ukrsnice Staničenje.

Tom prilikom došlo je do curenja amonijaka na jednim kolima, usled čega je došlo do trovanja više desetina ljudi.

(Beta)

