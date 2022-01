Narodna stranka: Ko je ubio Ivanovića, vlast u Srbiji sramno ćuti

Predstavnici Narodne stranke (NS) danas su u Kosovskoj Mitrovici odali počast lideru Gradjanske inicijative Sloboda, demokratija pravda Oliveru Ivanoviću, ubijenom pre četiri godine.

Sveće na mestu ubistva Ivanovića upalili su potpredsednik NS Miroslav Aleksić, generalni sekretar Stefan Jovanović i poverenik Izvršnog odbora stranke za Kosovo i Metohiju Žarko Ristić.

Aleksić je novinarima rekao da je „sramno ćutanje institucija države Srbije, koje se više gotovo i ne bave ubistvom Ivanovića“, prenela je NS.

„Zato mi moramo da podsećamo i tražimo odgovore na pitanja. Ovaj zločin mora da dobije epilog i moramo da saznamo ko su nalogodavci ubistva i ko su ubice Olivera Ivanovića“, naveo je Aleksić.

„Nadam se da ćemo to saznati pre ili kasnije, jer je Ivanović to zaslužio svojim radom, angažovanjem i trudom kao nesumnjivi lider Srba sa Kosova i Metohije i primer svima koji žele da se bore za iste vrednosti za koje se i on zalagao“, dodao je Aleksić.

Aleksić je istakao da je Ivanović bio borac za pravdu, istinu i demokratiju.

„Najmanje što možemo da uradimo četiri godine posle mučkog i kukavičkog ubistva jeste da mu odamo počast, što smo i uradili, a počast će mu biti odata i u Beogradu šetnjom za Olivera. Moramo da podsećamo gradjane Srbije na tu žrtvu i da tražimo odgovore na pitanje ko stoji iza tog svirepog ubistva“, zaključio je Aleksić.

(Beta)

