NATO na Tviteru objavio snimak vežbe sa Srbijom (video)

NATO alijansa objavila je danas na svom Tviter profilu snimak zajedničke vežbe sa Srbijom, koja je održana u oktobru ove godine.

How would #NATO, its partner nations and other international organisations respond to an emergency situation such as an earthquake? A disaster response exercise in #Serbia 🇷🇸 tested that scenario. pic.twitter.com/SXpbpKFict

— NATO (@NATO) December 13, 2018