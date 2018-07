Nikolić: Rekao sam da papa ne može da dodje u Srbiju bez odobrenja SPC

Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 2016. godine pozvao papu Franju da poseti Srbiju ali i da je u tom pozivu naveo da do posete može doći samo ako se sa tim saglasi i Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Reagujući na izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića o razlozima otkazivanja te posete, Nikolić je kazao da je papu pozvao „isključivo u svojstvu predsednika Srbije“ kao i da je u pozivu naveo da do posete može doći samo ako se dogovori i susret Franje i patrijarha SPC Irineja jer kako je rekao, „papa nije samo državni već i verski poglavar“.

„Vatikanska administracija je u jednom momentu prenebregla moj izričit i jasno iznet stav da do posete pape ne može doći pre nego što za to bude dobijena saglasnost i SPC. Obavestili su me da njihovi predstavnici dolaze u Srbiju u januaru 2016. godine kako bi pripremili posetu pape koju on planira za maj iste godine. Reagovao sam odmah i podsetio ih da do posete, pa samim tim i njene pripreme, ne može doći bez saglasnosti SPC“, rekao je Nikolić za „Večernje novosti“ od četvrtka.

(Beta)