„Niste mi naveli član na osnovu kog je formirana kosovska vojska“

Niko nije uspeo da navede nijedno pravilo na osnovu kojeg je osnovana kosovska vojska, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić u replici, nakon što su predstavnici zemalja članica SB UN završili svoja izlaganja o formiranju kosovske vojske.

„Takav član ni u jednom relevantnom dokumentu ne postoji. Ahtisarijev plan nikada nije usvojen, to moram da naglasim i nijedna organizacija ga nikada nije usvojila“, naveo je srpski predsednik.

On je u replici istakao da se, kada nedostaju argumenti, onda koriste nepostojeći dokumenti.

„Nekim zemljama je lakše da okrive Srbiju bez obzira na to šta je uradila. Moje brige su veće danas nego sto su bile juče, mislim da smo reagovali ozbiljno i odlučno i tako ćemo nastaviti“, rekao je Vučić.

On je izrazio nadu da će jednog dana Srbija i Priština doći do dogovora, zamolivši prisutne da podrže sve procese koji će dovesti do održivog rešenja.

Tokom svog redovonog izlaganja Vučić izjavio da je jako zabrinut i uplašen za budućnost svog naroda, ali i celog regiona.

„Jako sam zabrinut i uplašen za budućnost i od budućnosti, ne samo za budućnost mog naroda, nego i celog regiona“, rekao je Vučić na početku svog izlaganja.

Srbija je, prema njegovim rečima, uložila ogromne napore i trud kako bi održala i uspostavila mir i spokoj u celom regionu celoj Zapadnog Balkana.

„Učinili smo sve što smo mogli kako bi se suzdržali od provokacija Prištine“, naveo je on.

On je rekao da Srbija ne prihvata frazu koja je postala uobičajena — da obe strane treba da nešto urade nešto, jer je, kako je rekao, Srbija uradila sve što je bilo propisano do sada, i dogovoreno.

„Sve što smo potpisali u skladu je čak i sa zakonima Kosova, ali izgleda to nije bilo dovoljno.“

On je prisutne podsetio da i dalje imamo pregovarački proces koji traje, u nadležnosti EU.

„Poručili smo Prištini da nas ne gura u situacije koje smatramo provokacijama, jer Srbija poštuje Rezoluciju 1244. Molili smo ih da ne lobiraju za ulazak u međunarodne organizacije, ali su oni to svejedno radili, računajući na podršku SAD i drugih zemalja, i izgubili su u Interpolu, a onda su počeli da krive Srbiju. Kao da je trebalo da ih mi podržimo, kao da je to bila naša obaveza“, rekao je srpski predsednik.

Govoreći o kosovskoj vojsci, Vučić se pozvao na Rezoluciju 1244, objašnjavajući kako ona predviđa razoružanje svih albanskih oružanih formacija i grupa, uključujući OVK.

„Vojska Kosova“ kao formulacija ne postoji čak ni u tzv. Ustavu Kosova, koji Srbija ne priznaje, naveo je Vučić.

„Nisu bili u stanju da nađu sedam srpskih poslanika da glasaju za odluku o formiranju ’vojske Kosova‘, ali su svejedno sproveli tu odluku. Zatim su dobili široku podršku za taj potez sa mnogo strana.“

On je istakao i da je to veoma loša interpretacija koju sprovode određene zemlje, u sopstvenom interesu.

Predsednik Srbije je podsetio da je od 2012. godine do danas tzv. nezavisno Kosovo priznalo 19 država, i da Srbija nije na to rekla ni reč, ali da kada je počeo obrnuti proces, poništenja tih priznanja, Srbija trpi optužbe i dobija osvetničke poruke iz Prištine.

„Neko mora da zaustavi te ljude, neko mora da ih obuzda, jer ono što rade nije u skladu sa svetom u 21. veku, u najmanju ruku. Postavili su uslove za dalji dijalog, koji su neodrživi — od priznanja nezavisnosti, preko priznavanja granica, i nije nam jasno na kojim osnovama treba da budu bazirani dalji pregovori s Prištinom“, rekao je on.

Vučić je na kraju pozvao UN da preuzme veću ulogu u budućnosti u pregovaračkom procesu.

„Pozivamo UN da preuzme veću ulogu u budućnosti. Nemamo ništa protiv EU, ali nam je potrebna veća uloga UN u procesu. Naći ćemo način da se pobrinemo za sigurnost našeg naroda“, zaključio je Vučić koji se nakon obraćanja na engleskom jeziku obratio i Srbima na KiM na srpskom jeziku.

