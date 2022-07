Nova stranka – Da se struka pita: Izmeniti kriterijume za dobijanje besplatne HPV vakcine

Da se struka pita, pozvala je danas nadležne da izmene kriterijume za dobijanje besplatne HPV vakcine kako bi se povećao broj onih koji na to imaju pravo, odnosno da besplatna vakcina bude dostupna devojkama do 26 godina i mladićima do 21 godine.

Članica Predsedništva Nove stranke – Da se struka pita Stana Bekčić navela je u pisanoj izjavi da, ukoliko država zaista ozbiljno želi da pristupi prevenciji raka grlića materice, neophodno je da ponovo sagleda stvarnu potrebu građana Srbije za ovom vakcinom i njihove mogućnosti da do nje dodju.

„Nova stranka – Da se struka pita predlaže da se besplatna HPV vakcina obezbedi za devojke do 26 godina i mladiće do 21 godine. A ženama u kasnijoj dobi treba obezbediti da sa neznatnom participacijom imaju mogućnost da se vakcinišu“, kazala je Bekčić.

Dodala je da „kampanja za preporučenu HPV vakcinaciju ne sme biti slabija od kampanje za podelu vaučera za odmor, jer se na taj način šalje pogrešna porukama gradjanima ili se otkriva istina šta su stvarni prioriteti države“.

(Beta)

