Novi Sad: Protest ispred prostorija SNS zbog privodjenja aktivista

Grupa gradjana protestovala je danas ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u centru Novog Sada zbog privodjenja aktivista Omladinske studentske akcije (OSA).

Policija je juče privela trojicu aktivista OSA jer su u ponedeljak aktivirali dimnu bombu na sednici Komisije za planove na kojoj se raspravljalo o Generalnom urbanističkom planu (GUP) Novog Sada.

Brajan Brković, jedan od privedenih aktivista, rekao je da je aktiviranje dimne bombe bilo „performans koji je trebalo da pokaže kakvu maglu oni nama prodaju ovde svaki dan“.

„Taj dim koji se pojavio u toj sali je jedan performans koji simbolizuje prodavanje magle gradjanima. Mi ovde pre svega branimo istinu. Duh ovoga grada je i posle mnogo ozbiljnijih okupatora našao snage da pokaže da je bastion moderne ideje, da je ovo najnaprednij grad u Srbiji. I biće najnapredniji, ali bez ijednog naprednjaka“, kazao je Brković.

Aktivista Miran Pogačar je rekao da je u protekle dve godine više od 20 aktivista „prebijano i hapšeno s ciljem da vlast izvrši pritisak na njih“.

Okupljeni su poručili da „GUP neće proći“ a nosili su transparente sa natpisima „U nama je sudbina budućih dana“, „Stop represiji nad aktivistima“, „Ovaj početak je vaš kraj“, kao i zastave na kojima je pisalo „Ne damo Jadar“.

Protestu su prisustvovali i predstavnici opozicionih koalicija Moramo i Ujedinjeni za pobedu Srbije.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu doneo je sinoć odluku da trojica aktivista budu pušteni da se brane sa slobode, a Osnovno javno tužilaštvo ih tereti za krivična dela nasilničko ponašanje.

U jednoj od odluka sudije za trojicu aktivista Omladinske studentske akcije Novog Sada Brajana Brkovića, Srdjana Djurića i Mladena Cvijetića navodi se da ne postoje uslovi za odredjivanje pritvora, ali postoji obaveza javljanja u policijsku stanicu svakog 15. u mesecu i zabrana posećivanja odredjenih javnih dogadjaja.

“Izriče se mera zabrane posećivaja odredjenih mesta gde se održavaju javne sednice i debate, a koje se tiču predloženog Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada“, navodi se u odluci sudije Tatjane Žarković u koju je agencija Beta imala uvid.

U odluci se navodi da će ova mera ostati na snazi do 8. juna 2022. godine, ali se može produžavati dok za to postoji potreba, a najkasnije do pravosnažnosti presude ili upućivanja na eventualno odsluženja zatvorske kazne ili pritvorske mere.

Prekjučerašnjem incidentu u Novom Sadu prethodilo je višemesečno nezadovoljstvo i protesti Novosadjana zbog novog GUP-a, kojim se planira izgradnja takozvanog Novog Sada na vodi, zatim vijadukta za novi most, višespratnica bez ograničenja spratnosti, uništavanje minimalnih preostalih zelenih površina.

Gradjani Novog Sada podneli su oko 13.000 primedbi na predlog GUP-a a učesnici protesta optužili su komisiju za planove da u njoj sede arhitekte „omiljenog SNS investitora, kompanije Galens“.

(Beta)

