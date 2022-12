Objavljeni poreski izveštaji Donalda Trampa

Poreski izveštaji bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa objavljeni su danas, čime je završena šestogodišnja ogorčena borba za dublji uvid u Trampove finansije, s obzirom da je bivši poslovni mogul pogazio tradiciju predsedničkih kandidata da dobrovoljno objavljuju svoje poreske izveštaje dok se bore za ulazak u Belu kuću, javljaju svetski mediji.

Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), izveštaji pružaju detalje o raznim entitetima kao potencijalnim subjektima oporezivanja, uključujući holding kompanije i lični prihod, a Asošiejted pres (AP) navodi da objavljeni materijal ima gotovo 6.000 stranica.

Više od 2.700 stranica objavljenog materijala otpada na lične izveštaje Trampa i njegove supruge Melanije, a oko 3.000 se odnosi na Trampove firme, navodi AP i dodaje da su neki podaci, poput brojeva bankovnih računa i broja socijalne zaštite, zamračeni zbog zaštite podataka o ličnosti.

Velike medijske kuće poput Si-En-Ena (CNN) i BBC-ja ističu da trenutno proučavaju sadržinu materijala koi je objavio Odbor za poreska pitanja Predstavničkog doma, donjeg doma američkog Kongresa u kojem većinu imaju demokrate. AP ocenjuje da poreski izveštaji pokazuju da je Tramp koristio poreske propise da umanji svoju odgovornost.

Demokrate u Odboru za poreska pitanja su smatrale da izveštaje treba objaviti u interesu transparentnosti i vladavine prava, dok republikanski članovi odbora nisu podržali objavljivanje, smatrajući da je to opasno činiti zbog stvaranja presedana kojim se podriva zaštita privatnosti, piše AP.

BBC podseća da u Americi nema zakonske obaveze da predsednički kandidat objavi svoje poreske izveštaje, ali da je to ipak tradicija koja postoji više decenija.

Njen smisao je uglavnom u tome da se javnost ubedi da predsednički kandidat „posluje izvan konflikta interesa“ pri čemu su „porezi neka vrsta uvida u nečiju finansijsku dušu“, rekao je jedan od čelnika američke nepartijske organizavije Centar za poresku politiku Stiv Rozental (Steve Rosenthal).

Međutim, Tramp ne samo što je odbio da objavi poreske izveštaje dok je bio u predsedničkoj kampanji 2016. godine, već je vodio pravnu borbu da te izveštaje sakrije od javnosti dok je bio na predsedničkoj funkciji.

Vrhovni sud SAD je prošlog meseca odbio da spreči Ministarstvo finansija da Trampove poreske izveštaje preda Odboru za poreska pitanja Predstavničkog doma Kongresa, što je Trampa nagnalo da se danas oglasi saopštenjem.

„Demokrate ovo nikada nisu smele da urade, Vrhovni sud to nikada nije smeo da odobri, i ovo će dovesti do groznih stvari koje će pogoditi mnoge ljude. Radikalne, leve demokrate od svega su napravile oružje, ali zapamtite da je to opasna dvosmerna ulica“, napisao je Tramp u saopštenju.

On je ocenio da izveštaji „još jednom pokazuju“ koliko se ponosi svojim uspehom, i da je uspešno koristio amortizaciju i razne druge poreske olakšice „kao podsticaj za stvaranje hiljada radnih mesta, veličanstvenih struktura i preduzeća“.

Izveštaji su objavljeni samo nekoliko dana pre no što će u donjem domu Kongresa, Predstavničkom domu, zvanično biti formirana nova, republikanska većina, i mesec dana nakon što je Tramp objavio da će se ponovo kandidovati za predsednika države.

Kako piše BBC, promena većine u Predstavničkom domu sugeriše potencijalni prekid kontinuiranih napora da u doglednoj budućnosti bude nastavljeno proučavanje Trampovih finansija.

Međutim, s obzirom da su demokrate zadržale kontrolu nad gornjim domom Kongresa, Senatom, moguće je da će Senat nastaviti istragu, zaključuje BBC.

(Beta)

