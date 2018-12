Opozicija u Skupštini Srbije: Gradjani ostali uskraćeni da čuju kako će vlada arčiti …

Predstavnici pojedinih opozicionih stranaka u Skupštini Srbije ocenili su večeras da su gradjani Srbije uskraćeni da čuju kako će vlada da „arči“ njihov novac u 2019. godini, jer je kako su rekli, vladajuća koalicija potrošila vreme za raspravu o državnom budžetu tako što je podnela 300 amandmana na prvu tačku dnevnog reda.

Samostalna poslanica Marinika Tepić rekla je novinarima na vanrednoj konfereniciji za štampu u Skupštini da je Srpska napredna stranka (SNS) „podlim manevrom, ne prvi put ostavila tako ključni zakon – budžet u zapećku“, a opoziciji je ostalo da govori po 20 sekundi o svakom od predloženih zakona, ali nije dobila ni toliko.

Kako je rekla, opozicija više od godinu dana trpi „apsolutno nedopustivo, mizerno ponašanje vladajuće klike Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera“.

„I ne samo to, već intenzivno huškanje, propagiranje, zagovaranje i promovisanje mržnje prema svima koji ne dele mišljenje vladajuće koalicije. Ovakva kampanja i propaganda je na početku ove godine dovela do ubistva i političke likvidacije jednog čoveka, Olivera Ivanovića, a pre nekoliko dana je to umalo mogao da bude i naš opozicioni kolega Borko Stefanović“, kazala je Tepić.

Po njenim rečima, Skupština je pod rukovodstvom SNS-a postala „generator mržnje i huškanja, ne samo poslanika jednih protiv drugih, već i gradjana“, jer se ta atmosfera preliva i na ulice.

Tepić je rekla da su predstavnici opozicije rešili da od večeras tokom noći na svaka dva sata održavaju konferencije za medije kako bi na taj način informisali gradjane o onome o čemu su hteli da govore u toku skupštinske sednice, a što im predsednica Skupštine Maja Gojković nije dozvolila.

„Zastupamo gradjane koji su nam ove mandate dali. Nije to ni volja ni nevolja Maje Gojković, niti Martinovića, ni Orlića, a kamoli Marijana Rističevića. To je naše pravo koje nam je Ustavom garantovano i jedino što možemo da radimo na kraju je da se na ovaj način obratimo“, kazala je Tepić.

Tepić je rekla da već nekoliko godina u nizu poslanici ne dobijaju izveštaj Vlade o budžetu, što je obaveza, pa su zato svi rezultati koje su izneli ministri, medju kojima i ministar finansija Siniša Mali, „samo bajke“.

„Ne postoji nijedan uporedni podatak, nijedan osnov koji bi bio pokazatelj da su oni nešto radili dobro ili loše… Tako da je sve što govore čista improvizacija i predizborna kampanja koja kod njih traje u kontinuitetu“, rekala je ona.

Ona je ocenila da će prema predloženom budžetu za 2019. godinu biti uloženo šest milijardi dinara za Bezbednosno-informativnu agenciju koja će taj novac utrošiti da, prema njenim rečima, „propagira mržnju i nasilje prema svima koji drugačije misle“.

Šef poslanička grupe Dveri Boško Obradović kazao je da je ta konferencija poslednja zvanična, jer je ona odobrena, te da sve naredne koje su najavili tokom noći na svaka dva sata, neće imati ozvučenje, ni prenos preko sajta Skupštine, ali da će oni ostati u zgradi celu noć jer imaju šta da kažu gradjanima jer su uskraćeni kroz parlamentarno nasilje u plenumskoj sali.

„Mi ostajemo ovde, na svaka dva sata u toku ove noći držaćemo konferencije za medije. Ako ne dobijemo asistenciju Narodne skupštine i direktan prenos, mi ćemo to prenositi na našim internet stranicama“, rekao je Obradović i dodao da će na sledećoj konferenciji u 21 sat govoriti poslanici Demokratske stranke.

Poslanici pojedinih opozicionih stranaka izašli su večeras iz skupštinske sale pošto su opomene dobili nakon što su reklamirali povredu Poslovnika poslanik Demokratske stranke Balša Božović, Dveri Boško Obradović i Socijademokratske stranke Marko Djurišić.

Kako su najavili poslanici DS, Dveri, SDS, Narodne stranke, Pokreta centra, samostalni poslanici, poslanici Demokratske stranke Srbije oni će konferencije za novinare držati na svaka dva sata počev od večeras u 19.00.

(Beta)