Optuži drugog za ono što sam radiš: Klarkov „udar“ na Moskvu iz Prištine

Izjava bivšeg američkog generala Veslija Klarka da Rusija „čeka šansu“ za rat na Balkanu samo govori u kom se stanju nalazi američki establišment, posebno njen vojni ogranak. Oni su postali obični trgovci smrti u kravatama. Seju agresiju po celom svetu, a za to žele da okrive nekog drugog, u ovom slučaju Rusiju, smatra politikolog Aleksandar Pavić.

Klarkova izjava ne može se shvatiti ozbiljno i drukčije nego kao propaganda, kaže politikolog dr Aleksadar Pavić.

Vesli Klark, koji je u vreme agresije na SR Jugoslaviju bio komandant NATO snaga u Evropi, tokom boravka u Prištini izneo je tvrdnju da „na Balkanu postoji rizik od novog rata i da bi do njega mogao da dovede ruski predsednik Vladimir Putin“, koji, kako je rekao, „samo čeka svoju šansu“.

„Klark radi po starom oprobanom receptu — optužite drugog za ono što sami radite,“ komentar je dr Pavića.

Sagovornik „Sputnjika“ podseća da na ovim prostorima, otkako je Crvena armija pomogla da se oslobodi ceo prostor od nacista 1944, Rusija niti ima bilo kakvo vojno dejstvo, niti pokušava.

„S druge strane, od pada Berlinskog zida zapadna vojna sila je jedina koja je ovde prisutna i koja je, štaviše, izvršila agresiju mimo međunarodnog prava. Klark je bio učesnik toga i kada on optužuje Rusiju da će ona započeti rat, to je toliko smešno da zavređuje komentar jedino jer je on neka javna ličnost“, dodaje sagovornik „Sputnjika“.

Dr Pavić ističe da je Klark čovek kome nije suđeno za ratne zločine i učešće u agresiji na suverenu zemlju, mimo međunarodnog prava — a da je pravde trebalo bi.

„On je u istom društvu kao i Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. On to društvo voli i njemu pripada. Dakle, sa teroristima, trgovcima ljudskim organima, drogom… U tom društvu on okreće istinu naopačke. I naravno, on je uz to vrlo dobro plaćen, jer su i Bil Klinton i Medlin Olbrajt i te kako lično profitirali od agresije protiv SRJ,“ podseća dr Pavić.

Ovo, dodaje dr Pavić, samo govori o tome u kom se stanju nalazi američki establišment. Posebno njen vojni ogranak, jer su oni postali samo obični „trgovci smrću koji su navukli kravate da deluju korporativno, a u stvari seju agresiju po celom svetu, i za to žele da okrive nekog drugog, u ovom slučaju Rusiju, koja jedina pokušava da kako-tako zakrpi pocepani međunarodni poredak“.

Na pitanje može li Klarkova teza da se smatra i stavom zvanične Amerike, i ima li njihova reč težinu, sagovornik „Sputnjika“ odgovara:

„Oni jesu plaćeni da ovako govore, a imaju i moć i uticaj jer su deo duboke države. Imali funkciju ili ne, vi u dubokoj državi radite do smrti, i u tom smislu imaju uticaj. Klintonovi su još uvek jaki u američkom političkom životu. Klark je takođe deo te ekipe, kao i Olbrajtova. Prema tome, iako nemaju zvaničnu funkciju, oni su i dalje moćni, njihova reč ima težinu i oni i dalje utiču na dešavanja u toj vašingtonskoj močvari“, mišljenje je sagovornika „Sputnjika“.

(Sputnjik)