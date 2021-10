Oslobodjenje: Vučić da podnese ostavku zbog odbrane narko mafije

Lider Pokreta „Oslobodjenje“ Mladjan Djordjević zatražio je danas od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da podnese ostavku zbog, kako je naveo, „skandalozne javne odbrane pripadnika narko mafije“.

„Aleksandar Vučić je ionako uzurpirao funkciju predsednika, a sada je javno stao u odbranu narko mafije. Slobodno može svoju stranku SNS da prekrsti u Srpska narko stranka“, naveo je Djordjević u saopštenju, povodom obraćanja predsednika iz Dubajia u kojem je rekao da mu je čudno da je vlasnika plantaže Jovanjica Predrag Koluvija dve godine u pritvoru iako kod njega nije pronadjeno 10 tona kokaina već tona marihuane.

Djordjević je ocenio da je Vučić time pokazao da se više ne nalazi ni na strani zakona ni na strani naroda.

„Pokrećemo to pitanje kao najvažnije za opstanak Srbije. Predsednik Srbije ne može da bude kriminalac, izdajnik i autokrata, i to sve u jednom. Zato tražimo njegovu neopozivu ostavku“, naveo je on.

Djordjević je dodao da je i najnovija globalna afera curenja podataka „Pandora papiri“ takodje pojačala zahtev za ostavkom, budući da je dokazala „teške malverzacije u vrhu vlasti“.

„Dokazano je da je Siniša Mali vlasnik 24 stana u Bugarskoj, iako je sam Vučić tvrdio da to nije istina. Dokazano je da je Vučićev kum Nikola Petrović vlasnik brojnih kompanija i skrivenih računa u ofšor zonama, verujemo za ispumpavanje novca iz Srbije“, naveo je on.

Lider Oslobodjenja je kritikovao i predstavnike opozicije, koji se, kako je rekao, ne obaziru na ovakve afere, već i dalje planiraju da „izadju na aprilske izbore sa mafijom“.

„Mafija koja je na vlasti u Srbiji nikada neće pasti na izborima. Oni nikada neće organizovati izbore koje mogu da izgube… Jedini način da se sruši ova vlast je masovni narodni pritisak da Vučić, kao vrh kriminalne piramide, podnese ostavku“, dodao je Djordjević i pozvao opozicione lidere „da se opamete i najzad shvate s kim imaju posla“.

(Beta)

