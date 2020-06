Otkazan sastanak Beograda i Prištine u Beloj kući

Specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel odložio je sastanak u Beloj kući, prethodno planiran za subotu, 27. juna, pošto ga je je kosovski premijer Avdulah Hoti obavestio da ne dolazi.

Grenel je na Tviteru objavio da razume odluku Hotija da ne dođe u Vašington i dodao da radi na promeni datuma sastanka.

Thank you, Prime Minister Hoti. We understand your decision and we look forward to re-scheduling the meeting soon. https://t.co/BNOygifIyY

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 25, 2020