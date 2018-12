„Ovo nije Evropa“! Skrivena poruka američkih zastava koje su okupirale Prištinu

Zastave SAD u Prištini pokazuju da je evropska politika na Kosovu propala, a izražava se zahvalnost za oklopna vozila koja su stigla uoči formiranja vojske. I to nije sve.

Mother Teresa boulevard in #Pristina is covered in #American flags as a thank you gesture for the US support towards #Kosovo Army to be voted Friday at the national Assembly. pic.twitter.com/9Pnny2xOlJ

— Adriatik Kelmendi (@adriatikk) December 12, 2018