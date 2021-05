Pokret Oslobodjenje ostavio pismo ambasadoru SAD: Srbi Vam otkazuju gostoprimstvo, nepoželjni …

Predsednik Pokreta Oslobodjenje Mladjan Djordjević ostavio je danas kod ulaza u Ambasadu SAD u Beogradu protestno pismo ambasadoru Entoniju Godfriju u kojem ga obaveštava da je zbog svojih izjava „persona non grata“ – nepoželjen za srpski narod.

Povod za pismo je nedavni intervju ambasadora u kojem kaže da „Srbija i Kosovo treba medjusobno da se priznaju“.

Djordjević je rekao da mu nije bilo dopušteno da pismo preda na prijavnici Ambasade, uprkos prethodnom dogovoru.

„Mi smo se telefonski najavili, rečeno nam je da možemo da ostavimo pismo na prijavnici, ali su nam sada službenici rekli da imaju drugačije naredjenje“, rekao je Djordjević novinarima.

On je ocenio da to što ambasador ne može da primi pismo, predstavlja „poraz takozvane američne demokratije“, ali je rekao da ga to ne iznenadjuje jer „to što piše u pismu je istina i ne može da mu prija“.

„Ne iznenadjuje me jer smo ispred Ambasade zemlje koja nas je bombardovala, i to kao nosilac zločina. Ona je sponzor takozvanog nezavisnog Kosova i iskoristila je rezoluciju Ujedinjenih nacija o dolasku misije UNMIK na Kosovo da napravili svoju bazu Bondstil i tako faktički okupira Srbiju“, rekao je Djordjević.

Uz ocenu da je svojim istupima ambasador SAD uvredio srpski narod i negirao teritorijalnu celovitost Srbije, Djordjević je naveo da je u jednom nedavnom intervju Godfri rekao da „SAD žele da vide obavezujući sporazum Sbije i Kosova zasnovan na medjusobnom priznanju“, što je i citirao u pismu.

„U svakoj zemlji koja drži do sebe, takvi stavovi bi bili osnov za otkazivanje gostoprimstva stranom diplomati na osnovu Bečke konvencije. Nažalost, Srbiju trenutno vodi podanički, kukavički i izdajnički režim (predsednika) Aleksandra Vučića koji Vam to nikada neće reći javno, ali stav srpskog naroda o Vama i Vašoj politici je odavno poznat“, piše u pismu koje je Djordjević pročitao novinarima.

U pismu se kaže da „stoga, zbog Vaših kontinuiranih javnih istupa koji se nalaze u dubokoj suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, Rezolucijom SB UN 1244, i koja vredjaju dostojanstvo Srbije i najdublja osećanja srpskog naroda kome su Kosova i Metohija u srcu, smatrajte da od danas više niste dobrodošli u našoj zemlji. Srpski narod Vam otkazuje gostoprimstvo“.

Po rečima Djordjevića, takvi stavovi zapadnih sila nisu izuzetak, već ih često iznose u prisustvu premijera, predsednika, ministra spoljnih poslova Srbije koji na to nikad ne reaguju.

„To je zato što je ovo politika i Aleksandra Vučića. On od dolaska na vlast potpisivanjem Briselskog sporazuma, a kasnije i Vašingtonskog sporazuma, kao i ‘malog Šengena’, zajedno sa američkom administracijom radi na ostvarenju takozvanog nezavisnog Kosova i Velike Albanije“, procenio je Djordjević.

Njih su upravo, rekao je Djordjević, „zapadne sile dovele na vlast da bi završili proces nezavisnog Kosova“.

On je naveo da je njegov Pokret Oslobodjenje formiran sa ciljem da „smeni izdajničku vlast Vučića da bi sprečio izdaju Kosova i oslobodio državu pljačke, kriminala i korupcije“.

„Sve akcije koje smo do sad sproveli su naišle na odobravanje i podršku u narodu. Od oktobra sprovodimo akciju ‘Razgovor s narodom’ tokom koje obilazimo razne krajeve ne samo Srbije već i drugih zemalja u regionu gde žive Srbi. Svima je jasno gde vodi ova vlast i da se sprema konačni akt izdaje Kosova. Mi smo tu da to sprečimo“, najavio je Djordjević.

(Beta)

