Ponoš: Nisu u sukobu NS i SSP, nego SNS klanovi, tamo lete glave

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Zdravko Ponoš izjavio je da „sukob nije prava reč“ za sadašnji nivo odnosa te stranke i Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Djilasa i da se nada da neće ni biti, a da se sukobi dogadjaju medju „klanovima u okviru SNS-a i da tamo lete glave, za sada samo doslovno“.

Ponoš je u intervjuu za portal Nova.rs, rekao da se nada da još nisu propale šanse da NS i SSP zajedno učestvuju u pregovorima o izbornim uslovima uz posredovanje Evropske uslove (EU), ali da opoziciji vreme curi.

„Evropskim posrednicima se inače ne žuri. Vučiću još manje. To što mu moćni strani igrači podmeću sitne požare pod skute, ne znači da hoće da ga zapale. Hoće samo da mu pokažu da mogu da ga zapale ako konačno ne uradi ono oko čega su se pogodili. Njima se žuri da im to završi, a nama se žuri da ga sklonimo kako to ne bi završio“, rekao je Ponoš, prenela je NS.

Ponoš je dodao da se bez zajedničkog nastupa ne mogu nadati značajnijem popravljanju izbornih uslova.

Na pitanje „da li je moguće saradjivati nakon nastupa“ predsednika NS Vuka Jeremića, Ponoš je odgovorio da je Jeremić samo javno saopštio „dijagnozu“, a da to ne znači da stranka nije spremna da pruži maksimalan doprinos izlečenju.

Ponoš je ponovio da NS stranka zastupa stav da bi opozicija trebalo da nastupi sa jedinstvenom pregovaračkom platformom i sa jedinstvenom delegacijom sastavljenom od dva nestranačka pregovarača nespornog kredibiliteta.

„Koliko sam razumeo, najnoviji stav SSP je da po dva eksperta pregovaraju svaku od nekoliko tema, a da ih svojim prisustvom u sali podržavaju politički predstavnici svih stranaka koje se deklarišu kao opozicione. To je format kojim se zvanični pregovori obesmišljavaju, a pravi se vode na nekom drugom mestu i moguće od strane onih kojima niko nije dao mandat za to“, rekao je Ponoš.

Ponoš je dodao da insistiranje na „očigledno neracionalnom pregovaračkom formatu“ nosi rizik od razjedinjenog nastupa opozicije u pregovorima i ka razvrstavanju u izborne kolone za učešće na izborima za čije bi uslove opozicija tek trebalo da se izborimo.

„To bi svakako bilo na štetu uspeha u pregovorima. Prvo, jer bi jedinstvena opozicija postigla više u pregovorima i drugo, jer prerano formiranje izbornih kolona signalizira spremnost da se izađe na izbore bez obzira na uslove“, objasnio je Ponoš.

Ponoš je istakao da ne razume političku logiku po kojoj je za uspeh u borbi za izborne uslove važnija preporuka neke, čak i ne mnogo jake, političke afilijacije u evropskom parlamentu od opozicionog jedinstva.

„Verujem da se do uspeha u ovom političkom odmeravanju sa režimom izvesnije stiže snagom proisteklom iz jedinstva srpske opozicije nego uzdanjem u obećanja i pomoć briselske opozicije“, rekao je Ponoš.

Ponoš je istakao da Narodna stranka smatra da bi „sa režimom trebalo pregovarati uz posredovanje Evropljana, a ne voditi međustranački dijalog“.

„To je još jedna bitna razlika izmedju NS i SSP. Do nekog uspeha u pregovorima se stiže čvrstim stavom i spremnošću na ponovni bojkot, a olako pristajanje na medjustranački dijalog vodi nas ka ćaskanju u maniru rijalitija“, zaključio je Ponoš.

Ponoš je naveo da je izveštaj Evropskog parlamenta pokazao da je „vreme koketiranja sa Vučičem prošlo i da dolazi vreme istine“.

„Bilo je krajnje vreme da se stvari u Vučićevoj privatizovanoj Srbiji nazovu pravim imenom, To je lepo, ali nedovoljno. Od lepog do dovoljnog posao je opozicije. Uz malu pomoć posvadjanih neprijatelja iz vlasti“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

