Ponoš: Vučićev režim je najveći bezbednosni rizik za zemlju

Lider pokreta Srbija Centar – SRCE Zdravko Ponoš izjavio je da je najveći bezbednosni rizik za Srbiju aktuelni režim i da je Predsednik Srbije Aleksandar Vučić „guverner kolonijalne uprave“ i pitanje je da li u svom okruženju ima nekog ko bi prošao bezbednosnu proveru.

Na pitanje o aktuelnoj negativnoj kampanji usmerenoj na nezavisne novinare i na njega u režimskim medijima, Ponoš je gostujući u emisiji „Dobar Loš Zao“ rekao da se našao u dobrom društvu.

„Ti napadi inače služe da zaplaše sve koji se protive ovoj vlasti ili su neodlučni, a istovremeno imaju za cilj konsolidovanje stranačke mašinerije SNS i za vraćanje poljuljanog poverenja u snagu i nepogrešivost vođe“, kazao je Ponoš.

„U prvoj fazi svoje vladavine Vučić je hteo da ga vole i da mu se dive. Sada je stigao u fazu kad bi hteo da ga se plaše i da ga po malo žale jer on nosi sav teret, predstavlja se kao vrsta žrtve, pravi Isusa od sebe. Stubovi ove vlasti su Simo Spasić, Safet Pavlović i Ana Brnabić, to je ogolilo njegovu ranjivost. Ovde do promena može da dođe po crnogorskom modelu, da se na sledećim parlamentarnim izborima napravi drugačija većina. Milo Đukanović je u političkom smislu Bizmark u odnosu na Vučića pa je ipak sišao sa vlasti. Ovaj naš zna da se održava samo dok se penje, a kad se ne penje on će da padne jer ne zna da silazi“, rekao je Ponoš.

Dodao je da opozicija može da sarađuje u raznim formatima i na više nivoa, a pre svega na temu izbornih uslova i kontrole izbora.

Ponoš je ocenio da pokret čije pravljenje najavljuje Aleksandar Vučić nije ništa drugo do rebrendirana koalicija koja treba da prikrije minuse vladajuće stranke.

„Ta koalicija biće ojačana sa nekoliko ocvalih javnih ličnosti iz sveta umetnosti i zabave, a u funkciji političkih manekena SNS“, rekao je Ponoš.

Plan za Kosovo koji je Vučić prihvatio, Ponoš je ocenio kao loš za Srbiju dodao da aktuelni režim mora da snosi političke posledice zbog toga, te da opozicija ni na koji način ne sme da podeli odgovornost sa Vučićem, saopštio je pokret SRCE.

Za uticaj Rusije na Srbiju lider SRCA smatra da je taj uticaj i u bezbednosnom i u političkom smislu prenaglašen.

„Naš najveći bezbednosni problem je činjenica da je režim političko krilo organizovanog kriminala. Režim se samo pravda ruskim uticajem kad nešto ne uradi ili loše uradi. Osim toga, kakve veze ima ruski uticaj sa namerom režima da kopa litijum“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

