Ponoš: Vučićeva država pije krv narodu

Predsednički kandidat Ujedinjene opozicije general Zdravko Ponoš izjavio je da se „odlazeći“ predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavlja u smislu „država to sam ja“, a to u praksi znači da država pije krv narodu umesto da bude njegov servis.

Ponoš je u intervjuu za Novi magazin kazao da je posao predsednika države predstavljanje Srbije u svetu, komandovanje vojskom, bezbednost zemlje, imenovanje ambasadora i unapredjenje oficira, da koristi snagu svoje reči šireći razuman govor i da smiruje strasti, a ne da, kao što to radi Vučić, dramatizuje svaku situaciju i širi govor mržnje.

„Gradjani Srbije će 3. aprila imati priliku da se oproste od aktuelne vlasti i da zaustave voz koji, nakon deset godina pod vodjstvom Srpske napredne stranke (SNS), Srbiju opasno približava provaliji. Posle deset godina vlasti SNS-a, mi smo jedno prilično razvaljeno društvo. Korupcija se toliko zapatila da je ugrožen opstanak društva“, naveo je Ponoš.

Po njegovim rečima, prethodna vlast je 2012. pala zbog korupcije, a ova sada, odnegovala je do nesudjenog nivoa svoju korupciju i u čvrstom je zagrljaju s organizovanim kriminalom.

„Ova vlast je potpuno devastirala sve institucije. Odlazeći predsednik Srbije je svojim ponašanjem i odlukama podelio društvo na njegove i ostale, iako je njegova ustavna obaveza da izražava državno jedinstvo. On reprezentuje jedinstvo samo svoje stranke“, ocenio je Ponoš.

Istakao je da je stanje u Srbiji toliko loše da vlada ogromno nezadovoljstvo ne samo medju neopredeljenima i opozicionim biračkim telom, nego i kod velikog broja doskorašnjih pristalica SNS-a.

„Svi su shvatili da mi nismo zemlja blagostanja, kako to vlast obmanjuje javnost već godinama. Cene hrane i goriva enormno rastu, životni standard drastično pada i po svim ekonomskim pokazateljima mi smo jedno od najsiromašnijih društava u Evropi. Više od tri miliona punoletnih gradjana na mesečnom nivou nema primanja veća od 350 evra. Najveći broj penzionera ima penziju do 150 evra. To je užasna stvarnost, koju ova odlazeća vlast skriva“, kazao je on.

Dodao je da većina gradjana Srbije više ne može da trpi laži, obmane i uvrede koje im režim servira preko svojih medija.

„Čak ni simpatizeri SNS-a više ne veruju u režimsku propagandu. Niko normalan ne može da prihvati stvarnost da pomoćnici magacionera postaju pomoćnici ministara, a da stručni ljudi, bez obzira na stepen obrazovanja, moraju posao da traže u inostranstvu ili da u Srbiji rade za platu od 300-400 evra. Tu nepravdu sada svi vide i zato očekujem da će SNS biti drastično kažnjena na izborima“, rekao je Ponoš.

Na pitanje Novog magazina kakav je potreban predsednik Srbiji, Ponoš je kazao da je potreban predsednik koji će poštovati Ustav i biti u službi naroda, a ne koji će se ponašati kao šef i vlade i naroda.

„Odlazeći predsednik se ponaša kao da je Srbija njegovo privatno vlasništvo. On ne poštuje Ustav koji definiše nadležnosti i obaveze predsednika države. On je zauzeo mesta premijera, ministara, glavnih urednika, infektologa, urbanista, istovremeno novinara i gosta koji sam sebi postavlja pitanja tokom intervjua“, naveo je kandidat Ujedinjene opozicije za predsednika Srbije.

Upitan da oceni učinak Aleksandra Vučića na poziciji predsednika Srbije, Ponoš je rekao da je Vučić personifikacija vlasti u kojoj dominira kombinacija nekompetentnosti i bahatosti.

„Ova vlast je nasledila ljudske i političke resurse iz Srpske radikalne stranke (SRS), a deo, najnemoralniji, su preuzeli iz G17 i Demokratske stranke (DS) i tako su urušili celo društvo. Samo pogledajte kako su s pogrešnom kadrovskom politikom uništili elektro-energetski sistem. U EPS-u rade izuzetni elektro-inženjeri koji su za vreme NATO bombardovanja uspevali da podignu i revatilizuju sistem ekstremno brzo, a sada su potpuno skrajnuti zbog stranačkih kadrova“, naveo je on.

Dodao je da se bahatost ogleda u tome kada predsednik države, koji nije ni kompetentan niti nadležan, odlučuje koje oružje treba da se kupi za vojsku ili koju fabriku vakcina ćemo da gradimo.

„Bahatost je kada nekompetentni i nenadležni predsednik države odlučuje kojom trasom će da se grade putevi ili koji vozovi da se kupe, ne oni koji su primereni našim potrebama već koji će moći da stignu u izbornoj kampanji. Ne pomišljam da Vučić ima lošu nameru, verujem da je i on želeo dobro za Srbiju, ali je u svemu tome nadvladala kombinacija nekompetentnosti i bahatosti, koju je on poneo iz SRS-a. On nikada nije uspeo da se reši šešeljevskih manira i zbog toga je upropastio Srbiju iako mu to nije bio cilj. Deo tih manira je i oslanjanje na ulizice“, ocenio je Ponoš.

Na pitanje kako ocenjuje rad službi bezbednosti, Ponoš je kazao da su te službe, i civilne i vojne, zloupotrebljene od strane ove vlasti.

„One se sada zloupotrebljavaju tako da ne pružaju bezbednost državi i gradjanima, već da štite vlast i da za vlast rade najprljavije poslove kao što je to bilo u slučaju Jovanjica. U tim službama svakako ima i vrhunskih profesionalaca, vrednih poštovanja. Nažalost, oni su gurnuti u stranu“, rekao je general.

Na pitanje može li se očekivati tv duel Ponoš-Vučić, Ponoš je rekao da to bio znak da težimo normalnijem društvu nego što smo sada.

„Nažalost, Vučić od kada je došao na vlast ni s kim iz opozicije nije razgovarao. On se plaši da s opozicijom ili nezavisnim novinarima razgovara o svojim rezultatima i problemima u Srbiji. Vučić razgovara samo s onima na koje može da podvikne, kao što je u inostranstvu spreman da sluša one koji podvikuju na njega. On ili gazi ili pristaje da njega neko gazi. Trpi traume iz vremena provedenog sa Šešeljem“, zaključio je Zdravko Ponoš za Novi magazin.

(Beta)

