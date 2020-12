Poruke iz Amerike: „Kosovo je nezavisno, Srbija neće ući u EU dok ga ne prizna“

Srbiji neće biti odobreno članstvo u Evropsku uniju sve dok ne prizna Kosovo, poručio je u utorak predsednik Komiteta za spoljne poslove američkog Predstavničkog doma Eliot Engel.

"Today, it’s hard to recognize the region which I first visited in 1993. Countries are independent, democratic, and developing… Let’s finish the work we began when I first entered Congress. Let’s stand with the people of this region."

„Vreme je da Srbija nastavi dalje. Kosovo je nezavisno, nikada se neće vratiti“, rekao je Englel juče na sastanku odbora, na koji su pozvani i Danijel Server, Januš Bugajski i Medlin Olbrajt, zvaničnici i nevladini promoteri kosovske nezavisnosti.

Engel nije predstavnik EU, ali, sudeći po nastupu na Odboru, zna šta smeta Srbiji na putu ka Uniji:

„Iskreno, blokiranje priznanja Kosova i njegovo članstvo u UN samo smeta Srbiji, jer joj ulazak u EU neće biti odobren sve dok ne prizna nezavisnost Kosova“, rekao je Engel.

