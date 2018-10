Poslanici o izjavi Vučića o ženama, o zločinu u Sjeverinu, lokalnim izborima …

U Skupštini Srbije poslanici su danas tražili obaveštenja o izjavi predsednika Srbije o ženama, o politici prema Kosovu i Metohiji, lokalnim izborima, pretnjama vešanjem predsedniku Srbije i premijerki, zločinu u Sjeverinu iz 1992, o predavanju koje je generalni sekretar NATO Jens Stolteberg održao na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov pitala je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavi rečenicu koju je izgovorio u Kraljevu posle otvaranja tekstilnog preduzeća.

„Pa ti si sve žene uzeo da rade pa zato si ti srećan, misliš da ćeš eee…“, citirala je ona Vučića i pitala ga da završi rečenicu pa da onda žene mogu da mu odgovore.

Jerkov je negodovala i jer su se u „režimskom“ tabloidu pojavile informacije iz zdravstvenog kartona Violete Cvetković i pitala tužilaštvo dokle je stigla istraga koja će utvrditi da li su podaci u tom tabloidu tačni, a ako jesu ko mu je omogućio da dodje u posed njenog zdravstvenog kartona i time počinio ozbiljno krivično delo.

Ona je pitala i šta je resorni ministar Zlatibor Lončar uradio jer su se osetljivi podaci našli u tabolidu „Informer“.

Sanda Rašković Ivić iz poslaničke grupe Pokret za spas Srbije – Nova Srbija pitala je predsednika Srbije Aleksadra Vučića koja je njegova politika u vezi sa Kosovom i Metohijom.

Ona je podsetila na Vučićevu izjavu od pre nekoliko nedelja, da je njegova politika poražena i napomenula da nije ostalo jasno šta je on to nudio i na osnovu čega je video da narod to neće. Zašto se istovremeno vrši lobiranje da se povuku priznanja nezavisnosti Kosova, a u isto vreme se plasira ideja o razmeni teritorije, koja podrazumeva državnost jer granice i teritorije su svojstvene državi, pitala je ona.

Pitala je ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića šta planira MUP da preduzme, kako bi se poboljšala bezbednost, podsećajući na pucnjave u Beogradu i dizanje automobila u vazduh.

Ministra privrede Gorana Kneževića je pitala da li je moguće da u zemlji koja je imala besprekornu tekstilnu industriju moraju da se dovode turski investitori a da pri tom u Srbiji ima jako mnogo preduzetnika, malih i srednjih, koji se bave tekstilom i koji nemaju nikakva podsticajna sredstva i zašto se ta sredstva ne daju i domaćim preduzetnicima.

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da do kraja godine treba da budu održani izbori u Lučanima i Medvedji i pitao ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića zašto još u Lučanima nisu raspisani.

On je pitao i da li je tačna informacija da Srpska napredne stranka razmišlja da veštački izazove izbore u još najmanje tri opštine u istom terminu kada i u opštini Lučani i to u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac.

On je pitao i zašto bi se izazivali nezakoniti izbori i da li je razloga skretanje pažnje sa „svega lošeg što su uradili SNS i SRS u opštini Lučani“.

Poslanik SDA Sandžak Enis Imamović govorio je o otmici i ubistvu 16 državljana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja 1992. godine, podsećajući da se još ne zna gde su tela ubijenih i pitao nadležne zašto žrtve nisu dobile status civilnih žrtava rata.

On je pitao i pitao zašto je iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24 izbačena obaveza da se rasvetli taj zločin.

Imamović je podsetio da su porodice pokrenule postupak za sticanje tog statusa, ali su svi njihovi zahtevi odbijeni.

Poslanik Narodne seljačke stranke Marijan Rističević povodom pominjanja zločina u Sjeverinu je rekao da ga svi srpski političari osudjuju, ali je podsetio i na brojne srpske žrtve i pitao kada će neko odgovarati za brojne nerešene takve zločine.

On je potom pokazao fotografiju glumaca Sergeja Trifunovića u majici na kojoj je lik brigadnog generala Armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka.

Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj pitao je ministra prosvete Mladena Šarčevića kakve mere će da preduzme prema dekanki Filološkog fakulteta u Beogradu Ljiljani Marković, zbog predavanja koje je na tom fakultetu održao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

Aleksandar Šešelj je naveo da je Stoltenberg rekao tada da je bombardovanje SRJ bilo za „naše dobro, da je demokratija morala da se uvede u Srbiju pod bombama i kako je to bilo nužno da bi se sa vlasti srušio Slobodan Milošević“. On je pitao da li je to istina na koju Srbija pristaje i da li je moguće da je Srbija spremna na toliko poniženja da ne smemo da odgovorimo ni u Beogradu na jednu takvu provokaciju.

„Očekujem da se dekan Filološkog fakulteta pod hitno smeni“, istakao je i naveo da je Ljiljana Marković kadar SNS i da je bila kandidat za odbornika za Skupštinu grada Beograda.

Aleksandar Šešelj je podsetio i na izjavu evropskog komesara Johanesa Hana da Kosovo nije jedini uslov za ulazak Srbije u EU, te pitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da li će Srbija konačno da odustane od puta evropskih integracija i „srljanja u briselskom procesu u pregovorima sa Prištinom“ ili nastavlja dalje istim putem.

On je pitao da li je Srbija spremna da se učlani u NATO kako bi dobila perspektivu u EU.

Poslanik SNS Goran Dimrančević pitao je nadležne šta su uradili povodom pretnji vešanjem koje je uputio poslanik Dveri Srdjan Nogo predsedniku i premijerki Srbije i povodom pretnji silovanjem premijerki koje je uputio predsednik Sindikata Sloga Željko Veselinović.

„Kada će Savez za Srbiju biti procesuiran u skladu sa svim pretnjama koje upućuju“, upitao je Dirmančević.

Poslanici su posle toga nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o gradjevinskim proizvodima.

(Beta)