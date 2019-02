Prelević: Potrebna spona izmedju protesta i političkih aktera

Advokat Božo Prelević ocenio je da bi bilo neophodno da se oformi jedna grupa stručnih, moralnih ličnosti kao savetodavno, kontrolno telo, „spona“, izmedju gradjana koji protestvuju i političkih aktera koji ih podržavaju.

„Ta spona bi bila jako dobar korektiv, od velike pomoći tom političkom delu ovih protesta“, rekao je Prelević danas za agenciju Beta, obrazlažući ideju koju je izneo govoreći na protestu u subotu, u Beogradu.

Prelević kaže da ima „blagi strah“ da se ne izgubi veza izmedju gradjanskih protesta i političkih stranaka i pokreta, podsetivši i da je medju potpisnicima i onima koji su podržali proteste veliki broj pametnih, sposobnih ljudi koji nisu u strankama i pokretima

Kako je objasnio, svako ko je dosadašnim radom stekao kredibilitet moralnog, stručnog i poštenog čoveka kandiduje se da bude ispred gradjana, jer ne možete imati s ove strane, misleći na učesnike protesta, „pedeset ili trista hiljada ljudi“ već grupu istaknutih lilčnosti koje više decenija zagovaraju demokratizacije Srbije.

Prelević je istakao i da se protesti održavaju u više od šezdeset gradova, uz najave da će ih biti u još dvadesetak, ali, ocenjuje da u ovom trenutku nema koordinacije izmedju protesta i dodaje da se na neki način moraju koordinirati.

On je kazao da to nije potrebno samo da bi se došlo do pobede, naglašavajući da su svi u protestu istakli da će se to uraditi nenasilno, već i da bi se reagovalo kada su ljudi izloženi mobingu zbog drugačijeg mišljena od vlasti i učešća u protestima.

Preme rečima Prelevića, to savetodavno telo iznosilo bi i primedbe političkim akterima, a „centralna je da moraju biti jasniji i odredjeniji šta nude“.

On je rekao da se ideja o ovom telu formirala u grupi ljudi, koji su na protestima, iz želje da pomognu, a na političkim grupacijama je da „analiziraju“ i vide da li im treba spona i koordiniranje sa ljudima koji demonstriraju, ili misle da se sami sebi dovoljni.

Na pitanje da li bi prihvatio da bude u takvom telu, Prelević kaže da bi bilo nepošteno reći – „ja predlažem a ako me neko predloži neću da budem“, ali smatra da ima puno više boljih i stručnijih od njega.

„Ima preko hiljadu profesora koji su potpisali tu podršku, to je ogroman rezervoar pameti, stručnosti i poštenja“, rekao je Prelević.

