Prelević: Srbiji je neophodna ekspertska vlada

Član Skupštine slobodne Srbije advokat Božo Prelević izjavio je danas da bi opozicija, ukoliko pobedi na parlamentarnim izborima, trebalo da formira ekspertsku vladu.

Prelević je agenciji Beta kazao da je Srbiji neophodna promena političkog sistema, a ne partijskih knjižica, i da bi to mogla da obezbedi samo vlada sastavljena od stručnih ljudi.

„Aktuelna vlast je potpuno devastirala rad postojećih ministarstava i to je najkatastrofalnije što je moglo da nam se desi. Ekspertska vlada bi prvo trebalo da napravi saldo, da vidimo gde se Srbija nalazi, koliki su dugovi, šta je sve privatizovano i šta su obećanja prethodne vlasti, kao i šta je od ove zemlje ostalo, a da već nije oglodano“, rekao je Prelević.

Po njegovim rečima, nove vlasti bi morale da vrate slobodu medija, obuzdaju apetite velikih multinacionalnih kompanija i utvrde realne pravce budućeg razvoja.

„Nažalost, SANU je u svojoj studiji saopštila da smo mi do te mere devastirani da obrazovanje ne može biti razvojni faktor“, naveo je on.

Prelević kaže da je neophodno utvrditi odgovornost za loše stanje u kome se Srbija nalazi.

„Kako smo došli do Beograda na vodi i Rio Tinta, kako smo došli do toga da prodajemo sve naše prirodne resurse? Srbiji nije potreban revanšizam, ali službe bezbednosti, policija, tužilaštva i sudovi moraju da nezavisno rade svoj posao. Da su te institucije do sada radile svoj posao, Srbija ne bi bila kriminalizovana država“, ocenio je Prelević.

(Beta)

