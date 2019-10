Premijer: Irska će razmotriti odlaganje Bregzita ukoliko to London zatraži

Irski premijer Leo Varadkar izjavio je danas da će njegova zemlja razmotriti odlaganje Bregzita, ukoliko Velika Britanija to zatraži, dodajući da je to bolja opcija nego njen izlazak iz EU bez dogovora 31. oktobra, preneo je Radio slobodna Evropa (RSE).

„Dajem prednost sporazumu do sredine oktobra, ali ako britanska vlada zatraži odlaganje, naravno da ćemo to razmotriti. Mislim da će većina članica Evropske unije (EU) to učiniti samo ako postoji valjan razlog. Ali, svakako da bi odlaganje bila bolja opcija nego izostanak odgovora“, izjavio je Varadkar tokom posete Danskoj.

Britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC) prenela je da će britanski premijer Boris Džonson poslati pismo EU u kojem će zatražiti odlaganje Bregzita, ukoliko se ne postigne sporazum o razlazu do 19. oktobra.

(Beta)