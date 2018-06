Priprema „finala“ protiv Srba: Zašto Amerikanci traže slogu Albanaca

Pošto je pozdravila nastavak dijaloga Beograda i Prištine, Amerika je odmah pozvala i kosovske Albance na — ujedinjenje. Deo kosovske političke elite, koji nije za to da Hašim Tači bude taj koji će pregovarati u ime Kosova, zbunjen je ovom porukom Amerike, dok Srbi na Kosovu u svemu vide novi pritisak na Beograd.

Profesor sa Univerziteta u Prištini dr Behljuj Bećaj ne misli da je ovo pritisak Amerike na Albance i podseća da sami Albanci ne žele da glavnu i poslednju reč u ovom procesu ima osoba zbog čije prošlosti sutra može da bude poljuljan ugled Kosova. Profesor međunarodnog prava sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici dr Dejan Mirović, s druge strane, uveren je da Amerikanci žele sve da privedu kraju, kako bi ostvarili apsolutnu moć nad svojim protektoratom.

Dr Bećaj smatra da politička scena u Prištini nema problem oko nastavaka dijaloga, već oko onoga ko taj dijalog nosi u njihovo ime. On podseća da Kosovo nema predsednički, već parlamentarni sistem, i da od Amerikanaca žele da čuju poziv na ujedinjenje oko onoga ko je izbor parlamenta, a ne nekog drugog.

„Tači se sada nameće kao glavni igrač bez mandata parlamenta i ako on ne bude nosilac ’finala‘, doći će do usaglašavanja stavova u parlamentu i dijalog će biti priveden kraju“, veruje profesor Bećaj.

Za sada, kako kaže, jedina prepreka za konsenzus u parlamentu je Tači, ali ako Amerikanci budu insistirali da baš on bude nosilac procesa, onda će biti natezanja.

„Ako Amerika bude insistirala na Tačiju onda nema dogovora u parlamentu. Dakle, Tači ide da pregovara u ime Kosova, a zapravo pregovara u vlastito ime. Parlament neće usvojiti bilo koje rešenje koje bude doneo. To je i neozbiljno i neodgovorno, jer bi to značilo da je uzaludno sve što je do sada urađeno. A ako ga Amerika podržava, onda neka ona stvara konsenzus“, kaže naš sagovornik.

Tači ima svoje interese, zbog čega želi da bude na toj poziciji, nastavlja naš sagovornik, podsećajući da je on glavni osumnjičeni u izveštaju Dika Martija o zločinima OVK, i logično je da se rađa sumnja da će se i na pregovorima rukovoditi ličnim interesima. Drugim rečima, mogao bi da potpiše i nešto što nije u interesu Kosova, a sve da bi sebe zaštitio.

„On može da uceni, odnosno, da usmerava međunarodnu zajednicu svojom sudbinom, a Albanci se pribojavaju da će njegova sudbina biti na štetu njih i rešenja za kosovsku državu. Možda Amerika ima njega kao ’igrača‘ koji će potpisati sve što oni traže, ali sve što traži Amerika, možda ne traže opozicija i glavne političke partije na Kosovu“, objašnjava naš sagovornik.

Dr Dejan Mirović je uveren da je, između ostalog, sve ovo veliki blef, kako bi se zaplašio Beograd da ubrza proces donošenja rešenja oko Kosova:

„Sledeće godine je 20 godina od bombaradovanja SRJ, a Amerika mora da opravda taj ratni zločin i kršenje međunarodnog prava i u tom smislu očekivano je da rade razne podvale od priče o ujedinjenju Kosova i Albanije.

Haradinaj je lepo rekao, mi nemamo svoju spoljnu politiku, našu spoljnu politiku vode Amerikanci. A zbog svojih uloga u ratovima devedesetih oni su svi ucenjeni od Amerike, tako da su idealni. Jer Amerikanci najviše vole na Balkanu nekog ko je devedesetih bio u ratnim dešavanjima, pa sada može da se ucenjuje“, kratak je Mirović.

Prištinski „Zeri“ prenosi da Ambasada SAD smatra da je važno da se sve snage na Kosovu sada ujedine, kako bi im bio garantovan prosperitet u budućnosti, kao i stabilnost i ekonomska mreža.

Ambasada SAD smatra da bi „obe strane“ trebalo da se založe da pronađu način za pristupanje Evropskoj uniji. Podsećanja radi, platforma koju je usvojila kosovska vlada za završne pregovore sa Beogradom i ovlastila Hašima Tačija da u ime Kosova potpiše svaki dokument, nije dobila podršku u kosovskom parlamentu, ni od opozicionih, ali ni od vladajućih partija.

(Sputnjik)