Pripremno ročište po tužbi Jelene Milić protiv Vojislava Šešelja zbog uvrede

U Prvom osnovnom sudu održano je ročište po tužbi predsednice Centra za evroatlanske studije (CEAS) Jelene Milić protiv predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja zbog povrede ugleda i časti.

Predlagani su dokazi za izvodjenje tokom postupka.

Šešelj je najavio da će podneti protivtužbu, nalazeći kao osnov za to izjavu Jelene Milić povodom njegovog susreta s predsednikom ruske Dume Dmitrijem Rogozinom, pre tri godine.

Šešelj je ostavio sudu, kao i drugoj strani, svoju knjigu o Jeleni Milić, predlažući je kao dokaz, uz objašnjenje da su tu mnogi njegovi govori, u kojima se pominje i Milić.

Milić je podnele tužbu jer je, kako je navela njena punomoćnica, Šešelj nju uvredi lično i ocenila da nije reč o „političkoj diskvalifikaciji“ kako on tvrdi.

„Šešelj koristi reči kao što su ‘picajzla’, ‘karakondžula’, koje su usmerenje na nju (Jelenu Milić) kao ličnost, vredja je da je ‘sluga NATO pakta’ „, rekla je punomoćnica i kao dokaz predložila akt o finansiranju projekata CEAS, odnosno da to ne čini NATO, ali je zatražila da to ne udje u zapisnik, na šta je Šešelj uzvratio kako je to procesno nemoguće.

Kad je Šešelj tokom pripremnog ročišta predložio da se njegova knjiga prihvati kao dokaz, druga strana se usprotivila navodeći da nema potrebe da se čita „hiljadu strana“, već je dovoljan sam naslov kao potvrda vredjanja, predlažući snimke nekih emisija u kojima je govorio Šešelj, kao i čitanje spisa.

„Ja je nisam uvredio kao kao ženu, već sam joj se obratio kao javnoj ličnosti, jer je glavni NATO lobista i njihov sluga“, rekao je Šešelj.

Dolazeći na sudjenje, Šešelj se, pre ročišta, koje je povremeno ličilo na raspravu dve strane, Jeleni Milić obratio koristeći iste izraze zbog kojeg ga je tužila.

Po izlasku s ročišta, Šešelj je izjavio da očekuje da dobije spor i da tužba bude odbijena, odajući da je advokatica Jelene Milić „potegla dokument da ne prima pare od NATO pakta, pa se predomislila“.

Sud je naredno ročište zakazao za 24. april iduće godine, kada će početi izvodjenje dokaza i biće saslušani tužilac i tuženi – Milić i Šešelj.

(Beta)