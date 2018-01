Prištinski mediji: Odbijen zahtev Haradinaja za vizu SAD

Nakon što se u prištinskim medijima pojavila informacija da je kosovskom premijeru uskraćena američka viza i da neće moći da putuje na Molitveni doručak u Vašington, oglasio se Ramuš Haradinaj koji je potvrdi da je predao zahtev, da je on u proceduri i da oš čeka na dobijanje vize.

Mediji, međutim, navode da je Haradinaj zahtev za dobijanje vize podneo u trenutku kada je u kosovskom parlamentu pokrenuta inicijativa za opoziv odluke o formiranju Specijalnog suda za ratne zločine tzv. OVK.

Haradinaj je podržao tu inicijativu i izjavio da se protivi formiranju suda, kao i prihvatanju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je izazvalo žestoke reakcije Ambasade SAD u Prištini, misije EU i Ambade Velike Britanije.

Oni su, naime, upozorili Prištinu da bi opoziv odluke o formiranju suda veoma štetio Kosovu.

„Poštovani građani Kosova, 24. marta 1998. godine imali smo trenutke života ili smrti. To je nastavljeno do 24. marta 1999. godine, kada su nam Amerika i NATO pritekli u pomoć. Nikada to neću zaboraviti“, napisao je Haradinaj na svom Fejsbuk profilu i dodao da još čeka na dobijanje vize za put u SAD.

„Verujem u Kosovo! Verujem u Ameriku! Još uvek sam u proceduri za vize „, naveo je kosovski premijer.

Portal Lajmi, međutim, piše da je Haradinaj odbijen za dobijanje vize za Ameriku, nakon čega su njegova supruga i savetnik obrušili na medije.

Haradinajeva supruga Anita je, prenosi portal, optužila deo prištinskih medija da se ponašaju kao da su srpski.

Nije poznato, navodi se, da li će zalaganje Haradinaja za opoziv odluke o formiranju Specijalnog suda uticati da ne dobije vizu za put u SAD s obzirom na to du su međunarodni predstavnici u Prištini izneli oštre kritike na račun prištinskih vlasti zbog takve namere.

Portal Expreš podseća da Haradinaj ni prošle godine nije putovao na Molitveni doručak u SAD jer se tada nalazio u pritvoru u francuskom gradu Kolmaru, nakon što je uhapšen na švajcarsko-francuskoj granici po poternici koju je za njim raspisala Srbija.

Istovremeno, oglasila se poslanica opozicionog pokreta Samoopredeljenje Donika Kadaj-Bujupi koja je zatražila da Haradinaj podnese ostavku, ako se ispostavi da je tačno da je Amerika odbacila njegov zahtev za dobijanje vize.

„Ako vam je zaista uskraćena viza SAD-a, sledi ostavka. Neuspeh upravljanja zemljom i u odnosima sa Sjedinjenim Državama, posebno u fazi u kojoj se nalazi naša zemlja veliki je nedostatak i rukovođeni zrelošću i patriotizmom trebalo bi da odete sa političke scene i dozvolite mladim ljudima i novim idejama, kreativnim i mudrim, da preuzmu rukovođenje državom i izvedu je iz izolacije koja traje gotovo de decenije“, navela je Kadaj Bujupi na Fejsbuku.

(Tanjug)