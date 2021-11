Protest ekoloških aktivista završen ispred zgrade RTS

Protest ekoloških aktivista u Beogradu, sa koga je zatraženo da uhapšeni na subotnjim protestima u Šapcu budu pušten a oni koji su tukli gradjane uhapšeni, završen je ispred zgrade Radio televizije Srbije (RTS).

Aktivista pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović je rekao da okupljeni ne pozivaju na nasilje i da ga ne žele ali da će braniti Srbiju.

„Svim srcem sam protiv nasilja, ne pozivam na nasilje, nikada nismo pozivali na nasilje ali branićeno našu zemlju“, rekao je Lazović.

Naglasio je da Srpska napredna stranka otima državu, a da će okupljeni braniti zemlju, šume, reke…

Okupljeni su prethodno, sa Trga Republike gde su na početku protesta govorili i neki od uhapšenih na subotnjim protestima u koloni došli do zgrade RTS.

Uz zvižduke su kritikovali rukovodstvo RTS zbog načina izveštavanja dok je Lazović rekao da u zgradi RTS, „žive mrak i laž“.

Prema njegovim rečima, gradjani žele da čuju šta se dešava u Srbiji.

„Moramo preuzeti na sebe da one koji ne znaju obavestimo, one koji sede kući uključimo…“, rekao je on.

Prethodno je na Trgu Republike aktivista Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta najavio da će i sledeće subote biti organizovane blokade mostova i saobraćajnica širom Srbije.

Istakao je narod u Gornjim Nedeljicama, Pranjanima, Rekovcu i Dobrinji neće mirno gledati kako im, kako je naveo, „(predsednik Srbije Aleksanar) Vučić i Rio Tinto natapaju zemlju sumpornom kiselinom“.

Naglasio je i da se ključna reč do aprila sledeće godine (za kada su najavljeni izbori na svim nivoima) zove ustanak.

(Beta)

