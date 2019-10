Protest ispred Centralnog zatvora zbog hapšenja uzbunjivača iz Krušika

Ispred Centralnog zatvora u Beogradu večeras je održan protest, a okupljeni su uz povike tražili puštanje radnika fabrike namenske industrije „Krušik“ u Valjevu, uhapšenog jer je medijima dostavio podatke iz te firme koji ukazuju na povezanost oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića sa trgovinom oružjem.

Okupljeni su nosili transparente „Država spava dok se krše moja prava“ i „Gnevna za revoluciju spremna“, a održan je simbolično i „minut ćutanja za pravosudni sistem u Srbiji“.

Članica inicijative Žene u Srbiji Biljana Stojković rekla je na protestu da se mladić koji je ukazao na korupciju nalazi iza rešetaka, a da su oni koje je on naveo da su u korupciju umešani slobodni.

Stojković je istakla da je osumnjičeni u zatvoru već 20 dana, a da je javnost tek saznala za hapšenje, što je ocenila kao „potez mafije“.

„Ovo je slučaj mladića, jednog gradjanina koji je razumeo koja je njegova obaveza, a to je da raskrinka korupciju i šta se dešava u ovoj državi kada je došao do tih dokaza“, rekla je Stojković i dodala da „ako neko nije shvatio u kakvoj državi živimo, ovaj slučaj vrlo dobro to pokazuje“.

Ona je ocenila da se danas okupio nedovoljan broj ljudi i pozvala je sve gradjane da se pridruže sutrašnjem protestu koji će takodje biti održan od 18 časova ispred Centralnog zatvora u Beogradu i naglasila da će okupljanja biti dok osumnjičeni ne bude na slobodi.

„Da izvršimo pritisak kako znamo i umemo, da se ovaj odgovorni gradjanin pusti iz zatvora, da se sudi onome kome treba biti sudjeno“, kazala je Stojković.

Protestu su, pored organizatora „Inicijative žena u Srbiji“, prisustvovali politički aktivisti Pokreta slobodnih gradjana, Saveza za Srbiju, kao i članovi udruženja Jedan od pet miliona, inicijative „Ne davimo Beograd“ i združene akcije „Krov nad glavom“.

Nedeljnik NIN objavio je ranije da je osobi koja je navodno novinarima dostavila podatke o tome da je otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Branko, umešan u trgovinu oružjem, odredjen pritvor od 30 dana.

NIN je naveo da javnost o tom slučaju nije obaveštena, kao i da je do „tajne akcije vlasti“ došlo nakon objavljivanja teksta o trgovini oružjem na medjunarodnom portalu „Arms voč“, kako bi se utvrdilo na koji su način kompromitujući dokumenti došli do novinara.

