Puškić: Dveri se protive NATO projektima na koje poziva Ministarstvo nauke

Pokret Dveri osudio je poziv ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija za finansiranje na projektima u okviru NATO programa, uz ocenu da je Srbija sa NATO oduvek imala isključivo loša iskustva, saopštio je danas poslanik Dveri Borko Puškić.

„Iskustva srpskog naroda i srpskih zemalja sa NATO su isključivo i samo loša. NATO od svog postanka i u proteklih 30 godina protiv srpskog naroda ima jedan isključivo antisrpski odnos. Okusili smo posledice njegovog delovanja“, rekao je on ispred tog ministarstva.

Puškić je upitao predsednika Srbije i predsednicu vlade, Aleksandra Vučića i Anu Brnabić da li Srbija „puzeći“ ulazi u NATO, a da građane to „niko nije pitao“.

Ponovio je stav Dveri da se protive održavanju vojne vežbe Vojske Srbije i snaga država NATO-a „Platinasti vuk“, jer smatraju da je to narušavanje koncepta vojne neutralnosti.

„Pre mesec dana se Srbija po prvi put pridružila vojnim operacijama koje imaju borbeni karakter, do sada su misije u kojima je Srbina učestvovala imale miran karakter“, rekao je on.

Na sajtu tog ministasrtva objavljen je 13. aprila poziv za finansiranje višegodišnjih projekata u okviru NATO programa „Nauka za mir i bezbednost“ 2023-2.

„NATO program ‘Nauka za mir i bezbednost’, u kome Srbija aktivno učestvuje od 2007. godine, u statusu partnerske zemlje, osnovan je u nameri da pruži doprinos bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti među nacijama, kroz razvoj naučnih istraživanja, inovacija i razmenu znanja.

Program obezbeđuje finansiranje, ekspertske konsultacije i podršku bezbednosti kroz relevantne aktivnosti koje su zajednički razvile zemlje članice NATO-a i partnerske zemlje“, navodi se na sajtu ministarstva.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.