Radić: Neophodno je vratiti obavezu služenja vojnog roka, to nije pitanje dnevne politike

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da je proklamovana namera vlasti da ponovo uvede obavezu služenja vojnog roka jedino rešenje za popunu Vojske Srbije, ne samo u slučaju rata nego i u mirnodopskom periodu, i da to pitanje treba posmatrati nezavisno od dnevne politike.

U izjavi agenciji Beta Radić je podsetio da je to pitanje „koje visi u vazduhu“ već nekoliko godina i da je to jedino realno rešenje za problem popune jedinica oružanih snaga, koji vlast pokušava da sakrije.

„Drugog rešenje nema, i ta stvar nije pitanje dnevne politike jer je odbrana zemlje obaveza svih nas“, rekao je on.

Radić je dodao da se problem popune aktivnih vojnih jedinica i eventualne ratne vojske skriva i da je Srbija jedina zemlja u Evropi za koju nije moguće saznati brojno stanje, a da je motiv za to da se izbegne suočavanje sa kritikom za takvu situaciju.

„Svi pokušaji u mandatu (prethodnog ministra) Aleksandra Vulina da se to nekako reši završili su farsično, kao i sve što je on radio. Organizovan je dvonedeljni kurs za starije od 30 godina koji nisu služili vojsku i onda smo te ljude proglasili za pasivnu rezervu. To nije suštinsko rešenje za održavanje ovakve vojske i potrebno je vratiti obavezu služenja vojnog roka, jer je to jedini način“, rekao je on.

Analitičar je dodao da je predvidjeno da se većina bataljona Vojske Srbije u aktivnim jedinicama i ratnim brigadama u slučaju potrebe popunjava pasivnom rezervom, odnosno ljudima iz civilstva koji su odslužili vojni rok, ali da oni prirodno stare i da se približavamo trenutku kada se mora naći rešenje za popunu tih jedinica, ili se odreći ideje ratnog razvoja vojske.

„Godinama se o tome priča ali se ne radi na tome jer je uvek lako kada se ukida neka obaveza a teško kada se pokuša ponovno uspostavljanje. Jasno je da je to potrebno ali to je ideja koja treba da nadvisi dnevnu politiku. Potrebno je sprovesti ozbiljan društveni dijalog kako to da se uradi i koliko će nas to koštati“, rekao je Radić.

On je izrazio sumnju da je aktuelna vlast sposobna da sprovede tu ideju na efikasan i promišljen način jer je stvorila radikalnu podelu u srpskom društvu.

„Hvala im na toj ideji, jer to je nešto što je potrebno, ali ne možete dovesti srpsko društvu u duboku krizu i očekivati politički konsenzus i da stanovništvo prihvati jednu tako ozbiljnu obavezu“, rekao je Radić.

(Beta)

