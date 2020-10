Radić: Rusko predstavništvo je nužno ali EU može da negoduje zbog toga

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je danas da je otvaranje rusko prea ruskog Ministarstva odbrane u Beogradu nužno jer je na red došla ključna faza modernizacije aviona Mig-29, i da zbog toga ne očekuje probleme sa NATO ali da se može desiti da stignu glasovi nezadovoljstva iz Evropske unije, koja od zemlje kandidata očekuje da uskladi svoju odbrambenu i spoljnu politiku sa politikom Unije.

U izjavi agenciji Beta, Radić je rekao da je u ovom trenutku potrebna vojnotehnička pomoć Rusije, ne samo za održavanje helikoptera i raketnih sistema PVO koje je Srbija kupila, ili za obuku kadrova, već i za sveobuhvatnu modernizaciju aviona Mig-29 koja će, po svemu sudeći, biti obavljena u Srbiji.

„Tu je i održavanje u garantnom roku, dugoročno snabdevanje rezervnim delovima i drugo. To sve ne može bez permanentnog prisustva, jer će zahtevati stalni dolazak i boravak ruskih tehničara iz kompanije Mig, kao i iz kompanija koje rade kao podizvodjači za tu firmu“, rekao je Radić.

Ministarstvo odbrane Srbije ranije je potvrdilo da će u Srbiji biti otvoreno predstavništvo Ministarstva odbrane Rusije čiji ce cilj biti „pružanje podrške i brže rešavanje pitanja vezanih za vojnotehničku pomoć, kao i za vojnu i vojnotehničku saradnju“.

Radić je rekao da će u tom ruskom timu biti trojica stalnih članova – šef tima, zamenik i referent prevodilac, da će imati status koji je ekvivalentan punom diplomatskom statusu i da će njihov prevashodni zadatak biti da pružaju podršku komercijalnim poslovoma.

On je dodao da oni neće imati nikakve veze sa centrom u Nišu, čiji status nikada nije definisan.

„Otvoreno pitanje za posmatrače sa strane biće kakva je dalja perspektiva vojne saradnje Srbije i Rusije, jer se čini da je najavljeni prekid nabavki za vojsku važio samo za Rusiju, dok je Srbija nastavila da kupuje od Kine, evropskih zemalja, a najavljuju se i nabavke iz Turske i Izraela“, rekao je on.

Radić je rekao da je drugo pitanje da li će taj centar obavljati i obaveštajni rad.

„Sa punom savešću odgovor je – da! Bez obzira šta će ko da kaže, svima je jasno da se svaka prilika koristi da se prodre do podataka i apsurdno bi bilo da se očekuje da jedan takav tim bude nezainteresovan za tako nešto. Svako može da demantuje to, ali svi posmatrači očekuju da će taj tim vredno slati svoje izveštaje“, rekao je on.

Analitičar je ocenio da se NATO ne pita da li će Srbija otvoriti takvo predstavništvo, jer u savezu imaju jasan stav da neće sprečavati vojnu saradnju Srbije sa Rusijom, ali da će veći problem biti EU.

„Oni postavljaju pitanje uskladjivanja politike kandidata sa odbrambenom spoljnom politikom Unije. Što se tiče NATO, Srbija je uradila sve do zahteva za članstvo, za koje je jasno da nema govora da će biti podneto. Ali EU analizira i vrednuje sve, pa i pitanje odbrambene politike jedne zemlje koja je kandidat“, rekao je Radić.

(Beta)

