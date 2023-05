Radić: Srbija i ranije podizala borbenu gotovost koja se pretvarala u propagandu

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je Srbija, kao i danas, ranije „mnogo puta“ podizala borbenu gotovost vojske i da se to, kako je ocenio, uvek pretvorilo „u medijsko propagande stvari“.

Radić je za agenciju Beta rekao da misli da je današnje podizanje borbene gotovosti „precizno planirano“ jer su, kako je naveo, koincidencije s dešavanjima na severu Kosova „previše očigledne“.

„Ne mnogu se oteti tom utisku… da prisustvo ogromnog broja autobusa sa Kosova na beogradskim ulicama koincidira sa pojavljivanjem albanskih borbenih vozil na severu Kosova“, rekao je on.

Radić je takvu situaciju ocenio u kontekstu skupa Srpske napredne stranke, danas u 19 časova u centru Beograda, na koji su došli i broijni Srbi s Kosova.

„Mislim da su naše vlasti one koje su trebale ovakvu situaciju i stvorile atmosferu u kojoj će danas za kontramiting imati jasnu poruku da su oni autentične patriote“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, to jedan mehanizam koji je proračunat za stvaranje situacije „mi ili oni“.

„Da jednostvo nemate izbor, ako ste patriota morate da budete uz vlasti“, rekao je Radić i naveo da kao gradjani ne može da se otme sumnji da situacija „previše ide na ruku porukama koje žele da se plasiraju“ iz Beograda.

On je rekao da je Srbija „mnogo puta do sada imala situaciju u kojoj se podiže borbena gotovost“ vojske i da se to, kako je ocenio, uvek pretvorilio u medijske propagandne stvari.

„A svaku put, zapravo, albanske vlasti su imale neke nove dobitke a političari koji nas vode su imali poruke putem medijsko propagande mapšinerije zarad sopstvene promocije i da su ogromne patriote“, rekao je on.

On je ocenio da je „neverovatno koliko domaće javno mnjenje prihvata taj manevar“ koji se, kako je ocenio, ponavlja i koji je uvek isti

Radić je rekao da sve to govori „uz naravno ogromne rezerve“ jer, kako je ocenio, situacija uvek „može da se radikalizuje“ i da za to postoji mnogo istorijskih primera.

„Činjenica je da pojavljivanja kosovskih oklopnih vozila na severu Kosova koincidra sa odlaskom autobusa sa Srbija sa Kosova u Beograd“, zaključio je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.