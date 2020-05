Radulović (DJB): Iz Srbije se svake godine nelegalno izvuče četiri milijarde evra

Predsednik pokreta „Dosta je bilo“ (DJB) Saša Radulović izjavio je da se svake godine iz Srbije nelegalno izvuče četiri milijarde evra, i to, u svakom periodu od deset godina iznosi 40 milijardi evra, odnosno bruto društveni proizvod Srbije.

On je naveo da to pokazuje da novca ima dovoljno, ali se on ne troši na stvari koje su potrebne gradjanima.

„Srbija mora da razvije domaću privredu. Ove katastrofalne mere vlasti za vreme krize, i opozicija koja je u stvari i podsticala ove mere zatvaranja zdrave nacije u kućni pritvor, proizvode veliku recesiju i veliku krizu u Srbiji“, kazao je Radulović na redovnoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Radulović je rekao da zvanična statistika zasposlenosti i dalje ostaje na istom nivou samo zato što vlast deli „ova tri minimalca“.

„Već krajem leta i početkom jeseni ćemo imati veliki udarac na domaću privredu zbog posledica ove recesije i nerazumnih mera vlasti“, naveo je i dodao da je, sa druge strane oko 200.000 ljudi koji su u „sivoj ekonomiji“ ili rade privremeno-povremene poslove, izgubilo posao i prihode od uvodjenja vanrednog stanja.

Posledice će biti ogromne, naveo je, i vlast zbog toga žuri na izbore.

„Srbija godišnje na subvencije baca preko milijardu evra. Iz Fonda za razvoj smo bacili dve milijarde evra. Na zapošljavanje partijskih kadrova u javnom sektoru godišnje se baca još milijarda evra“, kazao je i istakao da se novac za to daje, uz pomenutih četiri milijarde evra.

„Pljačkate se svi vi poštovani gradjani. Šta je potrebno uraditi? Pod jedan, zaustaviti ovaj ogroman odliv novca iz Srbije i ‘Dosta je bilo’ zna kako“, naveo je.

Glavna mera podrške privredi koju predlaže je progresivno smanjenje poreza i doprinosa za trećinu domaćoj privredi, i to tako što za one koji zaradjuju manje treba smanjiti poreze i doprinose još više, a za one koji zaradjuju više smanjiti stepenasto.

„Druga važna mera je da imamo dostupne kredite koji nisu indeksirani u stranoj valuti u evrima, nego dostupne dinarske kredite sa razumnom kamatnom stopom i ukidanje ‘burazerske ekonomije’ gde samo one firme koje su bliske vlasti mogu da dobiju neki važan posao u državi“, objasnio je.

Takodje, preduzetnicima i privrednicima je potrebno smanjenje birokratije.

Smatra da bi trebalo pomoći roditeljima besplatnim udžbenicima za decu i besplatnim boravkom dece u vrtićima.

Radulović je podsetio da je DJB podneo tri zakonska predloga u vezi s mini hidroelektranama, a to su izmena ključnih zakona kojima će se zauvek zabraniti izgradnja mini hidroelektrana i naložiti da se sve vrati u prethodno stanje.

„Situacija sa Savskim nasipom se rešava jednostavno, dovoljno je samo da imate vlast koja radi u interesu gradjana, a ne koja radi u interesu centara moći“.

„Dosta je bilo“ je protiv ulaska u NATO, ali je za saradnju sa svima.

„Srbija je prebogata zemlja, bogata u svakom smislu, od ljudi preko resursa koje imamo. Nama ničija pomoć, ni milostinja nije potrebna. Ni Evropske unije, ni Rusije, niti bilo koga drugog, posebno ne Kine“, rekao je Radulović i naveo da se Srbijom sada upravlja spolja i da je ona kolonizovana, okupirana u zemlja.

