Radulović (DJB): Pretnja bojkotom najbolji način da se dodje do fer izbornih uslova

Predsednik Pokreta „Dosta je bilo“ Saša Radulović izjavio je da bojkot izbora nije cilj sam po sebi, već sredstvo za dostizanje uslova za poštene izbore.

Kako je navela ta stranka, Radulović je ocenio da spisak uslova za učešće na izborima treba svesti na četiri ključne tačke.

„Neozbiljno je postavljati 42 uslova i tražiti tehničku Vladu. Ponavljamo da uslove treba obezbediti u četiri ključne oblasti: sredjivanje biračkih spiskova, fer pristup televizijama sa nacionalnom frekvencijom, neograničen pristup biračkom materijalu nakon izbora i kontrolu procesa ubacivanja listića u biračke kutije postavljanjem kamera na biračka mesta“, rekao je Radulović.

Radulović je oceni da bojkot „treba uozbiljiti“, kao i da to ima smisla jedino ukoliko mu pristupi cela prava opozicija.

„Ovo znači da u bojkotu treba da budu složni Savez za Srbiju, Pokret slobodnih gradjana i Dosta je bilo“, dodao je on.

Prema Radulovićevim rečima, uspeh bojkota će se meriti izlaznošću.

„Neozbiljno je i netačno govoriti da se uspeh bojkota neće meriti izlaznošću. Ako bi izlaznost bila manja od 40 odsto i ako u Skupštini ne sedi prava opozicija, onda će gradjani znati da je to telo nelegitimno i da su odluke koje se tamo donose ništavne. To zna i vlast, ali i EU koja podržava sve što vlast radi, tako da će ubrzo nakon tih izbora morati da raspiše nove i usvoji zahteve opozicije. Moramo se suočiti sa činjenicom da EU, nažalost, podržava Vučića i sve što on radi u Srbiji i da na sve načine polušava da razbije bojkot. Razlog za podršku Vučiću nije samo Kosovo, več i činjenica da Vučić sprovodi imperijalnu politiku Nemačke, koja Balkan pretvara u koloniju jeftine radne snage. Bojkot nije najbolji način da se ovome odupremo“, kazao je Radulović.

(Beta)