Rama: Ujediniće se Albanija i Kosovo ali ne znam kada

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas da veruje da će se Albanija ujediniti sa Kosovom i da bi on glasao za to na referendumu, ali je naveo da ne zna kada će se to dogoditi.

„Ako me pitate hipotetički o mirnom referendumu o nacionalnom jedinstvu, prekršio bih zakon o tajnosti glasanja – kažem otvoreno, glasao bih za. U slučaju da pitate da li će se ovo desiti ili ne, pošto me provocirate, to će se desiti, kada – ne znam, ali će se desiti jednog dana“, kazao je Rama na zajedničkoj konferenciji sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem.

Rama je naglasio da onima koji tu njegovu izjavu mogu tumačiti kao „zahtev“ za stvaranje Velike Albanije treba reći da se „gatarama ne sudi“.

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da se o takvim istorijskim procesima ne može odlučivati i da se ne mogu odredjivati datumi i načini.

„Čini mi se da je više nerazumevanja nego li nesporazuma po pitanju ujedinjenja Albanaca. To nije stvar koju mi biramo, to je kolektivna namera koja nas bira, ne možemo da odlučujemo o takvim istorijskim procesima i da odredjujemo datume i načine“, kazao je Kurti.

(Beta)

