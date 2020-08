Rašković Ivić: Prelazak Nikole Jovanovića u SSP bio bi neprijateljski gest

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da bi eventualni prelazak bivšeg potpredsednika te stranke Nikole Jovanovića u Stranku slobode i pravde (SSP) Dragana Djilasa bio „neprijateljski gest“ prema Narodnoj stranci, ali i prema SSP-u.

„Jovanović nije samo ružno govorio o (predsedniku Narodne stranke) Vuku Jeremiću, već i o Mariniki Tepić, koja je potpredsednica stranke u koju bi želeo da predje. Marinika u ovom trenutku reskira svoj život boreći se sa aferama SNS-a i stoga bi bila ogromna uvreda dovesti u svoju stranku čoveka koji je sve to govorio o njoj. To je mnogo veća uvreda za SSP, a o Mariniki Tepić da ne govorim“, rekla je Sanda Rašković Ivić za portal Nova.rs.

Ocenila je da je Jovanoviću „veoma često jezik brži od pameti“ i da ume „svašta da izgovori“, te da stoga ne misli da je snimanje razgovora sa njim bilo koordinisano.

„U celoj ovoj priči se zanemaruje činjenica da je Jovanović davao šovinističke izjave o Vuku Jeremiću i seksističke o Mariniki Tepić“, rekla je potpredsednica Narodne stranke.

Sanda Rašković Ivić, koja je psihijatar i profesor Visoke zdravstvene strukovne škole u Beogradu, ocenila je da je Jovanović „izgubio kompas“.

„Njegova priča kako je sve montirano nije preterano inteligentna i nema neke osnove. Slažem se da nije u redu nekoga snimati, ali ovde je suština na sadržaju. Reč je o veoma ružnim rečima koje dolaze iz njegovih usta. To nisu montirani snimci, to je on zaista rekao“, navela je Sanda Rašković Ivić.

Nedavno su objavljeni audio snimci razgovora u kojima je doskorašnji potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović navodno vredjao lidera te partije Vuka Jeremića i iznosio detalje predstojećeg prelaska u Stranku slobode i pravde.

(Beta)

