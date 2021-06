Rašković Ivić: Vratićemo otete penzije, od sutra akcija podsećanja javnosti na ovu veliku …

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da će ta stranka, ukoliko dodje na vlast, vratiti penzionerima „oteti“ procenat penzija, koje su u periodu od 2014. godine do 2018. godine bile smanjene za jedan procenat u cilju fiskalne konsolidacije, odnosno smanjenja budžetskog deficita.

„Ako bude sreće, vratićemo direktno penzionerima, a ako ne, mi ćemo to učiniti naslednicima tih penzionera. Mi nećemo čekati da ljudi pravdu traže po evropskim sudovima, da se tamo ganjaju, troše vreme i energiju, nećemo tražiti i moliti da budu strpljivi“, izjavila je Rašković Ivić na današnjoj konferenciji za novinare u sedištu Narodne stranke.

Ona je podsetila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 2013. godine obećavao da niko „neće smeti da dira penzije“, ali da je već sledeće godine krenuo u „pljačku i otimačinu“.

„Ušao je u svaki bankovni račun penzionera koji je primao više od 25.000 dinara“, ocenila je Rašković Ivić.

Najavila je i da će ta stranka od sutra krenuti u akciju „Vratićemo otete penzije – Mi držimo reč“ i da će na štandovima širom Srbije podsetiti javnost na „veliku nepravdu i otimačinu koja je uradjena“.

Na pitanje kako komentariše jučerašnju izjavu predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, da njene tvrdnje o počasnom konzulu Italije Robertu Veraldiju nisu istinite, ona je rekla da ostaje pri svojim rečima i dodala da je sve što je rekla čula „iz usta počasnog konzula“.

Funkcioner Narodne stranke Borislav Borović izjavio je da su i neke zemlje Evropske unije pokušale da primene ovaj scenario, ali da su ubrzo morale da ih vrate.

„Grčka i Rumunija su uzele penzije, ali njihove sudske instance su im poništile to i odmah posle toga su penzije morale biti vraćene sa kamatama“, rekao je Borović.

Prema njegovim rečima, Ustavni sud u Srbiji postao je „saučesnik te nečasne radnje“ time što je odbio da raspravlja o ustavnosti.

„Sud je objasnio da on ne može da ulazi u argumente Vlade oko javnog interesa ekonomskog. Sud se složio da su penzije imovina, ali da nigde nije zapisano kolika je ta imovina. To narodski znači da kada bi Vlada smanjila penzije na 1.000 dinara, ili jedan dinar, to bi za Ustavni sud bilo u redu“, kazao je Borović.

Funkcioner ove stranke napomenuo je da postoji još jedna posebna grupa od oko 400.000 penzionera koji su oštećeni.

„To su penzioneri koji su ulazili u penzije u godinama kada je zakon trajao. Tako da su oni automatski bili uskraćeni, odmah im je penzija bila smanjena 10 odsto, tako da su oni dvostruko oštećeni. Odmah u startu im je bila manja penzija, a sada im ne vraćaju, što rade drugim penzionerima“, istakao je Borović.

(Beta)

