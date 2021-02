Šabić: Podrška hapšenju ali ne treba ga zloupotrebiti za skretanje pažnje sa važnih tema

Advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je danas da svaka uspešna akcija protiv organizovanog kriminala, poput hapšenja većeg broja pripadnika grupe koju je predvodio Veljko Belivuk, zaslužuju podršku ali da nije dobro kada se takvim temama skreće pažnja javnosti sa egzistencijalno važnih tema.

„Suočeni smo sa sve bržim pretvaranjem institucija u ukrasne i, fasadne, suštinski nesposobne da obezbede svrhu svog postojanja, naročito primenu zakona i zaštitu ustavom i zakonima zajamčenih prava. Primera deinstitucionalizacije, urušavanja institucija i podredjivanja stranačkim, grupnim, čak i ličnim interesima ima mnogo i svakodnevno a sve redje izazivaju reakcije kakve zaslužuju“, naveo je Šabić za agenciju Beta.

On je rekao da ima dovoljno takvih primera i bez podsećanja na višegodišnju nemoć nadležnih da otkriju i kazne osobe koje su rušila u Savamali ili da uklone divlju gradnju sa vrha Kopaonika.

„Javno su predočeni i nisu demantovani dokumenti čija sadržina nedvosmisleno govori da je predlog za poslovnu saradnju izmedju dve velike telekomunikacione kompanije od kojih je jedna državna motivisan željom da se treća konkurentska kompanija eliminiše sa tržišta, da se ‘uništi’, a u Komisiji za zaštitu konkurencije se razmišlja o tome da li je ona uopšte nadležna da nešto preduzme“, dodao je Šabić.

Bivši poverenik je dodao da uprkos evidentno velikoj korupciju i proklamacijama vlasti da je borba protiv nje prioritet, Agencija za sprečavanje korupcije praktično ne postoji.

„Postoji samo kao ‘ukrasna’. Ima zgradu, budžet, direktora, službenike,ali nije u stanju da sprovede ni jedan kompletan upravni postupak jer Veće Agencije ni više meseci po isteku dugog za to ostavljenog nije izabrano i krajnje je neizvesno kad će biti. Iako je broj naših zdravstvenih radnika umrlih u epidemiji veliki, daleko veći od svih zemalja u okruženju, Zaštitnik gradjana ne vidi s tim u vezi čak ni mogućnost postojanja propusta nadležnih i a priori odbacuje inicijative da to bar proveri“, dodao je on.

On je ocenio da je gotovo „karikaturalan primer“ da u slučaju ilegalne proizvodnje droge u kom je tužilaštvo podiglo optužnicu a sud je potvrdio, visoki funkcioner pravosudnog sistema, član Visokog saveta sudstva i predsednik parlamentarnog odbora za pravosudje javno diskvalifikuje kao „izmišljen“.

„Bez daljeg nabrajanja u nedogled, očito je da se suočavamo sa grubim ignorisanjem elementarne obaveze bilo koje vlasti – da obezbedi da institucije kontinuirano i neselektivno primenjuju zakone i štite prava svih subjekata u društvu“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.