Šabić: Urušavanje sistema odgovornosti za kršenje zakona

Višemesečno odsustvo informacija o bilo kakvim rezultatima aktivnosti tužilaštva povodom većeg broja krivičnih prijava koje su iz civilnog sektora podnete protiv pripadnika policije zbog prekomerne, brutalne upotrebe sile protiv učesnika demonstracija i drugih građana tokom jula ukazuju na „potpuno urušavanje sistema odgovornosti za kršenje zakona“, izjavio je advokat Rodoljub Šabić.

„Zbog čega policijski službenici, sasvim neuobičajeno, u tim prilikama nisu nosili identifikacije? Ko i zbog čega je to naredio? Šta je, kad je već tako, tužilaštvo uopšte konkretno preduzelo, da bi utvrdilo identitet osumnjičenih? Kako je objašnjivo da ni nekoliko meseci nije bilo dovoljno iako je to relativno jednostavan zadatak?“, rekao je danas Šabić agenciji Beta.

Postavljaju se i pitanja: „Zašto tužilaštvo nije još salušalo čak ni oštećene? Da li je pribavilo službene podatke koji, po zakonu, moraju postojati, o angažmanu jedinica policije na pojedinim sektorima, o evidentiranim slučajevima primene sile?“, dodao je on.

„Posebno pitanje otvara se povodom otkrivanja identiteta preko snimaka video nadzora. Zašto se taj metod, inače praktikovan vrlo intenzivno za utvrđivanje identiteta brzo procesuiranih građana, učesnika istih događaja, ovim povodom pokazuje kao ‘neefikasan’ i ne pominje se?“ upitao je Šabić.

„Apsurdno je da je mesecima posle tih događaja jedina informacija koju tužilaštvo nudi javnosti da se sve i dalje nalaze u predistražnoj fazi u kojoj se utvrđuje identitet policijskih službenika, prikupljaju potrebna obaveštenja, kao i druge činjenice i dokazi, na osnovu kojih će se utvrditi da li se u u radnjama bilo kog lica stiču elementi bilo kog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, naveo je on.

Šabić je ocenio da iz toga proizlazi da „tužilaštvo ni nakon četiri meseca ne zna ne samo ko su osumnjičeni, nego nema ni stav da li je uopšte i počinjeno krivično delo. Ovo poslednje je posebno neshvatljivo jer je celokupna javnost bila u prilici da vidi TV snimke primera neshvatljive brutalnosti“.

„Teško je poverovati da i nakon tih šokantnih primera tužilaštvo ima sumnju ‘da li je bilo krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti’, ali izvesno je bilo dovoljno i vremena i činjenica da sumnju otkloni. Ako tužilaštvo smatra da krivičnih dela nema, onda to treba javno da saopšti i, ako je to uopšte moguće, obrazloži, a ne da stvar prolongira u nedogled“, ukazao je on.

Dosadašnje postupanje, po oceni Šabića, „snažno asocira na slučajeve poput npr. Savamale ili Helikoptera koje javnost nije mogla doživeti nikako drugačije nego kao zataškavanje“.

„A predstava da se tim bavi tužilaštvo koje je po Ustavu i zakonu organ čiji je glavni posao da goni učinioce krivičnih dela i štiti zakonitost, kod građana ne samo dodatno podriva i inače teško poljuljani ugled tužilaštva, nego i veru u ostvarivanje osnovnih principa svakog ozbiljnog pravnog poretka – zakonitosti, odgovornosti za kršenje zakona, jednakosti pred zakonom“, naveo je advokat Rodoljub Šabić, bivši ministar i prvi poverenik Republike Srbije za informacije od javnog značaja.

(Beta)

