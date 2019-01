Šarčević: Nema ozbiljnih imena medju onima iz akademske zajednice koji su podržali proteste

Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je danas povodom podrške akademske zajednice protestima, da je neumesno praviti spiskove na fakultetu, kao i da mu ta podrška ne smeta.

„Od tih 610 je pola penzionera i pola nekih mladih istraživača, počeli tek juče da rade. Nemate tu ozbiljnih imena“, rekao je Šarčević za N1 navodeći da 610 potpisa malo.

On je kazao i da se u zakonima koji se tiču obrazovanja navodi da u obrazovnim ustanovama nema bavljenja politikom.

„O kom obimu profesora govorimo, znate koliki je sistem obrazovanja. Imate tri, četiri fakulteta gde je to ozbiljnije, koji su tradicionalno okrenuti opoziciji i imate gomile gde je to minorno. Jel trebalo ja da brojim i pravim spiskove ko je protiv te teze, to je besmisleno“, rekao je Šarčević.

On je medjutim rekao i da mu ta podrška ne smeta.

„Pitajte bilo kog dekana ili fakultetskog profesora da li sam mu išta rekao, da li sam ikog pozvao, a sve ih znam lično. To je njihova stvar“, kazao je ministar.

On je rekao da mu je bilo smešno kad je video da je medju onima koji su pružili podršku i oni koji su nekada bili u vlasti.

„Tamo se potpisuje bivši ministar (prosvete Srdjan) Verbić sa suprugom, njegov bivši pomoćnik. Ako je dodatni motiv, što nisu nešto uradili, što nisu digli dževu dok su bili na vlasti“, rekao je Šarčević.

