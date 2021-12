Šarović: Vučić je kukavica, zbog toga je povukao zakone

Predsednik Pokreta „Ljubav, vera, nada“ Nemanja Šarović ocenio je danas da je predsednik Aleksandar Vučić odlučio da se povuku zakoni o eksproprijaciji i o referendumu jer se uplašio reakcije naroda i dodao da to nije čudno jer on „suštinski jeste kukavica“.

„On se povlači kada god oseti da gnev naroda može prerasti u nešto više. Kada su krenuli studenti u toku onih julskih protesta, on je brže-bolje rekao da su studenti u pravu i da neće biti prekida školovanja, niti će ih slati kući iz studentskih domova. Isto je bilo i sa advokatima. Kada god oseti čvrstinu i odlučnost naroda u protestu on se povlači, jer suštinski i jeste kukavica“, rekao je Šarović.

Na konferenciji za novinare ispred Policijske stanice Savski venac, Šarović je novinarima rekao da je dobro što je Vučić, poput Josipa Broza Tita, rekao da su „studenti u pravu“, ali da je sada pitanje šta će se desiti sa hiljadama prekršajnih prijava koje su ljudi dobili zbog učešća u protestima, kao i šta će biti sa ljudima koji su demonstrante štitili od batinaša, poput Dragana Milovanovića Crnog.

Šarović je ocenio da ti ljudi ne treba da budu prepušteni sami sebi, da se brane kako znaju.

„Ljudi su protestovali, dokazali da su zakoni loši, i sada još treba da plate kazne i da pune budžet? Policija zato treba da povuče prekršajne prijave protiv tih ljudi“, rekao je Šarović.

On je dodao da je konferencija održana ispred policijske stanice Savski venac kako bi se skrenula pažnja na njenog komandira majora Aleksandra Krstića, koji je za vreme protesta demonstrirao brutalnost prema gradjanima i jednu ženu prebacio preko ograde na autoputu.

Šarović je rekao da je Krstića javnost upoznala prošle godine na promotivnom spotu policije ali da je tada još bio poručnik i da je „na volšeban način“ napredovao do čina majora, što po zakonu nikako nije bilo moguće.

Prema njegovim rečima, i u najboljim okolnostima neko od čina poručnika do čina majora policije može da napreduje za najmanje sedam godina, i to uz adekvatne ocene.

On je rekao da je očigledno da je Krstić napredovao zbog bliskosti vlasti Aleksandra Vučića i upitao da li je unutrašnja kontrola MUP-a proverila taj slučaj.

„To je princip kojim SNS uništava sve institucije. SNS ljudima koji ne zaslužuju daje pozicije – od ministarskih, preko direktorskih do predsednika opština i gradova. Ti ljudi znaju da to ne zaslužuju i da za to nisu sposobni, ali to je cena lojalnosti režimu“, rekao je on.

(Beta)

