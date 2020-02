Sergej Trifunović predao pismo za poslanike SNS: Glasali ste protiv dece

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović predao je danas, na pisarnici Skupštine Srbije, pismo za poslaničku grupu Srpske napredne stranke u kojem navodi da su od parlamenta napravili „cirkus“, a od „sebe beskarakterne robove“, ali da su se „najviše istakli“ po tome što su, kako je naglasio, odbijali predloge zakona opozicije koji bi pomogli lečenju dece u inostranstvu, kada nema načina da im se u Srbiji pomogne.

„Mogli ste da izglasate zakon koji bi omogućio bolesnoj deci da se leče tamo gde za to postoje uslovi. Procenili ste da to nije potrebno, da novac treba trošiti na druge stvari i odbili da glasate za taj zakon“, rekao je Trifunović ispred zgrade Skupštine, navodeći novinarima da poslanicima ističe četvorogodišnji mandat i da je „red da svedemo račune“.

On je rekao da je bi voleo da su na Radio-televiziji Srbije objasnili zašto su to uradili.

„Da nam kažete kako to da za lečenje dece nema para. Ali i da nam kažete za šta ima, pa bismo saznali i šta je to vrednije od dečijih života. Ili je jedini greh što takav predlog dolazi od opozicije pa su deca koletarna šteta“, rekao je Trifunović.

On ih je, u pismu, upitao da li u njima „postoji išta ljudsko, što nadilazi poriv za političkom kombinatorikom“, da li su „tog dana, kada su glasali protiv zakona toga da se deca leče u inostranstvu, pogledali sebe u ogledalu i rekli ‘svaka čast majstore, uradio si pravu stvar?“

„Da li ste mogli da pogledate u oči svoju decu i da im ponosno kažete kako su tata i mama glasali protiv zakona o lečenju bolesne dece. I još jedno pitanje, šta je to toliko vredno zbog čega ste pristali da prestanete da postojite kao ljudi“, rekao je Trifunović.

On je kazao kako se nada da će njegovo pismo imati efekta jer to su „narodni poslanici, koje narod plaća i poslao ih je da zastupaju narodne intererese, a deca su deo naroda“.

Takodje, on je istakao da „pedeset odsto od igara na sreću ide u državni budžet, kao porez, a samo četiri odsto od toga za lečenje bolesne dece“.

„Poslanica Marinika Tepić je predlagala da to bude 25 odsto, ali je to i dalje četiri odsto“, rekao je Trifunović.

On je, obrazlažući zašto je danas predao pismo, naveo da je upravo svetski Dan socijalne pravde i da je u Skupštini sednica Odbora za prava deteta.

Podsetio je i na podatke UNICEF, prema kojima, kako je naveo, skoro deset odsto dece u Srbiji živi u apsolutnom siromaštvu a više od 30 odsto na granici siromaštva, kao i toliko dece mladje od pet godina nema tri knjige u svom posedu.

(Beta)