Server: Vučić više ne sedi na dve stolice, elita u Srbiji dosta krade

Američki profesor Danijel Server izjavio je da je postalo jasno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne sedi „na dve stolice“, već na jednoj, okrenutoj ka Rusiji i Kini.

„Vučić je jasno rekao da neće da reši pitanje Kosova pre izbora sledeće godine, a verovatno ni u sledećem mandatu ako bude izabran. Dakle, on ne sedi više na dve stolice, već na jednoj stolici koja je usmerena ka Rusiji i Kini“, rekao je Server televiziji N1, upitan o frustraciji lidera EU povodom odnosa Beograda sa Pekingom i Moskvom.

Server, stručnjak za Balkan, kazao je i da u Srbiji vidi problem sa korupcijom sličan onom kakav postoji i u drugim delovima Balkana.

„Zašto je Aljbin Kurti postao premijer Kosova? Pojavio se osećaj javnosti da se korupcija otela kontroli i da će on moći to da kontroliše. Kada je reč o Srbiji, mislim da je jasno, oni su već neko vreme na vlasti i postojeća elita u Srbiji krade dosta. Ja nisam protiv toga da ljudi to shvate i uzmu u obzir kad budu izlazili na izbore“, naveo je Server.

On je rekao da je Vučić uspeo da izvrši represiju nad opozicijom, da su pod njegovom kontrolom i štampa i sudovi i da to znači da će najverovatnije, ako se ne pojavi jak lider liberalnih demokrata, biti ponovo izabran.

Server, profesor Univerziteta Džons Hopkins, kazao je da prošlonedeljni samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Sloveniji ostavlja otvorena vrata za proširenje EU, ali da je jasno da će zemlje kandidati morati da ispune vrlo stroge uslove.

„Mislim da je preuranjeno govoriti o datumu, jer su ove zemlje prilično daleko od ispunjavanja kriterijuma i ne mislim da bi pominjanje 2030. godine kao datuma bilo pozitivno“, naveo je Server.

On je rekao da misli da bi „jedna ili dve zemlje“ mogle da postanu članice Unije i pre 2030. godine, navodeći da Kosovo, Albanija i Severna Makedonija „ostaju prilično orijentisane ka Zapadu i članstvu u EU“, ali da moraju da se „uozbilje kada je reč o sprovodjenju pravnih tekovina EU i održavanju demokratije i otvorenog društva“.

Server je kazao da je vlast u Srbiji ponovo uvela autokratiju i usmerila svoju spoljnu politiku u pravcu istoka.

„To važi i za neke druge zemlje na Zapadnom Balkanu, ali u izvesnoj meri i za Crnu Goru. Crna Gora ima vladu koja voli Ruse, a čak je i prethodna vlada imala velike investicije iz Kine, u obliku autoputa koji se gradi“, naveo je.

Upitan šta je mislio kada je ranije napisao da je „Srbija za sada izgubljena“, Server kaže da je to bila njegova poruka „kolegama u Vašingtonu“, vezana za to da u Srbiji nema slobodnih medija ni nezavisnog sudstva, i da postoji opozicija koju čine uglavnom nacionalisti.

„Moja poruka je usmerena ka Vašingtonu i Briselu, da treba da se probude i shvate da su nestale nade koje smo imali za Srbiju nakon Miloševićeviog pada i nakon uspona Vučića“, rekao je Server.

Naveo je da su na Zapadu „svi mislili da je Vučić možda čovek koji će povesti Srbiju u pravcu Zapada“, ali da je on to svojom vladavinom demantovao.

(Beta)

