Sociolog: Doček Krivokapića Beogradu pokazuje odnos prema Crnoj Gori

Sociolog Andrija Djukanović izjavio je da jučerašnji doček premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Beogradu pokazuje odnos Srbije prema vlastima u Crnoj Gori, kao i da poseta nema preveliku težinu.

„Doček nije bio onakav kakav bi trebalo da bude za najvišeg državnika susedne i kako to vole da kažu iz obe države, bratske zemlje. Iako je predsednik Srbije bio opravdano odsutan na dočeku, mogla je prisustvovati premijerka. Ali imala je važnijih poslova, izgleda“, rekao je on agenciji Beta.

Dodao je da je i načinom dočeka Krivokapića pokazano da odnos prema vlasti u Crnoj Gori nije dobar, da su u celini odnosi dve država na veoma niskom nivou.

„Očigledno je da srbijanska vlast ne shvata ozbiljno našeg premijera i to mu poručuje i ovim gestom. Ovo nije premijer po njihovoj meri, pa ne čudi što mu se ne pridaje značaj“, rekao je on.

Sociolog je rekao da ne veruje da će se odnosi dve države popraviti posle posete Krivokapića Beogradu, kao i da poseta nema preveliku težinu.

Krivokapić je juče doputovao u prvu zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dočekao ga je potpredsednik srpske vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović u farmerkama i bez kravate.

Crnogorska opozicija ocenila je to kao poniženje, ne za Krivokapića lično, nego za državu koju predstavlja.

Djukić: Ni na slavi se gosti ne dočekuju u izlizanim farmerkama

Bivši ambasador i diplomata Srećko Djukić izjavio je juče da je nepojmljivo u svetskoj diplomatiji da ministar poljoprivrede dočekuje premijera jedne suverene zemlje u izlizanim farmerkama i bez kravate.

Brnabić: Nedimović nije poštovao „dres kod“, ali iza tog postupka nije bilo „nikakve zle namere“

„U poslednjem trenutku je na aerodrom otišao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović jer je on i potpredsednik Vlade Srbije. On često krši ‘dres kod’, to je njegov manir. To nije nešto čemu pridaje posebnu pažnju. Prekršen je diplomatski protokol ali ne sa nekom zlom namerom. Nekad morate da razumete i lične preference ljudi, ni ja nisam osoba koja se drži ustaljenih protokola“, rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Beogradu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.